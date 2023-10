Entre lesiones y falta de oportunidades para la luchadora, la primera etapa de Chelsea Green en WWE (2018–2021) no fue nada exitosa. Cuando fue despedida, volvió a mostrar sus capacidades tanto en ROH como en IMPACT o la escena independiente. Y finalmente en 2023 fue recontratada como Superestrella. Desde entonces, le ha ido mucho mejor, sin ir más lejos, es una de las dos Campeonas de Parejas. Incluso logró mantener el título cuando Sonya Deville se lesionó, encontrando una nueva compañera en Piper Niven. No nos podemos engañar, no es una de las luchadoras más relevantes de la empresa, como lo fuera en otras en el pasado, pero está teniendo la posibilidad de demostrar su valía.

► El éxito de Chelsea Green en WWE

Eso lo vemos desde fuera, pero, ¿qué piensa su esposo, Matt Cardona?, de ello nos ocupamos ahora. Mientras hablaba recientemente en el pódcast The Hump, el luchador indie, que también ha sabido revitalizar su carrera fuera de WWE, a niveles que nunca nadie hubiera esperado, The Indie God estuvo considerando el éxito actual de The Hot Mess.

«Ella lo está haciendo de manera excelente. Participó en el Royal Rumble, en WrestleMania, y se convirtió en Campeona en Parejas. Cuando fue liberada, estaba luchando en la escena independiente. No estoy seguro cuáles eran los requisitos para regresar a WWE, parecía que el requisito era no hacer nada, pero Chelsea realmente se esforzó y eso se nota. Está teniendo mucho éxito en este momento. Podría argumentar que de todos esos que regresaron, ella ha sido la más exitosa.»

Cardona también ha hablado en numerosas ocasiones de volver a ser una Superestrella. Y si bien actualmente le va de maravilla, sin duda sería interesante descubrir si podría llevar su carrera en WWE a nuevas alturas en una nueva oportunidad.

