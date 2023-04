Muhammad: “Burns no sabe lo que voy a traer a la mesa”

Belal Muhammad confía en que Gilbert Burns tendrá dificultades para lidiar con su estilo en UFC 288. Muhammad (22-3 MMA, 13-3 UFC) se enfrenta a Burns (22-5 MMA, 15-5 UFC) en un evento coestelar de cinco rondas el 6 de mayo en el Prudential Center en Newark, NJ

Invicto en sus últimas nueve peleas, Muhammad ha salido victorioso contra múltiples especialistas. Cree que su capacidad para adaptarse a diferentes estilos desanimará a Burns.

“Creo que ese enfrentamiento, en cuanto a estilo, peleé contra el mejor luchador de la división con Demian Maia, peleé contra el mejor delantero de la división con ‘Wonderboy’, peleé contra el tipo que me noqueó y su compañero de entrenamiento en Luque. , y vencí a Luque y luché contra la nueva estrella prometedora, el tipo más fuerte de la división en Sean Brady. Luché con todos los estilos y no creo que Gilbert haya peleado con nadie como yo.

“No creo que Gilbert haya peleado con nadie que lo empuje como yo, se mueva como yo, se ajuste como yo, haga ajustes en la pelea como (yo). Me ves pelear hacia atrás, me ves pelear hacia adelante, me ves pelear lateralmente. Él no sabe lo que voy a traer a la mesa. Sé lo que traerá a la mesa, porque lo he estado observando, y realmente no cambia su plan de juego o su estilo. Y siendo esta una pelea de corto plazo, no hay mucha estrategia de su parte. Es como, ‘Bueno, voy a hacer esto porque soy bueno en eso’, pero soy mejor en lo que tú eres bueno”.

Muhammad había estado cabildeando por una oportunidad por el título, pero se le pasó por alto cuando el presidente de UFC, Dana White, declaró a Colby Covington como el contendiente número uno . Si bien Muhammad no está feliz de haber sido superado, sintió un sentimiento de reconocimiento por parte de los fanáticos.

“Eso fue lo bueno de toda la situación. Cuando le dieron la oportunidad a Colby, creo que funcionó mejor para mí porque fue entonces cuando los fanáticos comenzaron a decir: ‘Está bien, hermano, eso no tiene ningún sentido. Este tipo está en una racha ganadora de ocho peleas. Tiene historia con León. ¿Qué más tiene que hacer? Incluso los que odian, recibí muchos mensajes, como, ‘Te odio, pero te mereces la pelea por el título'”.