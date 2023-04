Brundage con chip en hombro en UFC Fight Night 223

Cody Brundage ingresa a UFC Fight Night 223 en un papel familiar, y está empezando a molestarlo un poco. Por quinta vez en tantas peleas de UFC, Brundage (8-3 MMA, 2-2 UFC) se enfrenta a la pelea de peso mediano del sábado con Rodolfo Vieira (8-2 MMA, 3-2 UFC), que se lleva a cabo en el UFC Apex y se transmite en ESPN+ luego de las primeras preliminares en ESPN2, como el perdedor en las apuestas.

“Siento que tengo un chip en el hombro porque en cada pelea que he tenido en el UFC, he sido un desvalido. No creo que la gente realmente me respete mucho, lo cual está bien. Tal vez no he hecho nada para ganármelo. En mi opinión, sí, pero a veces eso no importa. Me siento como si tuviera un chip en mi hombro porque la gente me está descartando. Sé que son.”

A pesar de su condición de perdedor constante, Brundage ha demostrado que los apostadores se equivocan el 50 por ciento de las veces al ganar la mitad de sus peleas de UFC hasta el momento. Ingresa a UFC Fight Night 223 luego de una derrota por nocaut en el primer asalto ante Michal Oleksiejczuk y nunca ha perdido peleas consecutivas en su carrera de MMA.