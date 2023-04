“Death Match Festival 2023 in Hiroshima” fue el nombre que la empresa independiente Freedoms presentó en el Hiroshima Industrial Hall West Building.

► “Death Match Festival 2023 in Hiroshima”

En un combate de parejas donde los gladiadores llevaran sus propias armas, Masashi Takeda y Rina Yamashita superaron a Daisuke Masaoka y Toru Sugiura. Al final, Takeda y Yamashita tuvieron algunas diferencias, por lo que “Crazy Kid” azotó a la “Deathmatch Amazon” sobre unas tachuelas.

A continuación se dio un mano a mano, donde se usaron tableros con alambre de púas y Toshiyuki Sakuda consiguió sorprender y doblegar al fiero Jun Kasai.

En el turno principal, Takashi Sasaki y Tomoya Hirata unieron fuerzas para imponerse a ERE (Kyu Mogami y Violento Jack) en un combate donde se usaron lámparas de tubo y bats con alambre de púas. Tras la confrontación, el experimentado Sasaki desafió a Hirata por el Campeonato Mundial King Of FREEDOM.

Los resultados completos son:

FREEDOMS “DEATH MATCH FESTIVAL 2023 IN HIROSHIMA”, 16.04.2023

Hiroshima Industrial Hall West Building

Asistencia: 423 Espectadores

1. Rey Paloma y GENTARO vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (9:21) con un Backslide de Paloma sobre Kei.

2. Yuya Susumu, Kenshin Chikano y Jun Masaoka derrotaron a Kamui, Dragon Libre y Takahiro Katori (10:47) con la Thrust Kick de Masaoka sobre Libre.

3. Dobunezumi Fukki, Devil Magician y Drew Parker vencieron a Mammoth Sasaki, Tsuyoshi Okada y Rekka (11:09) con una Swanton Bomb de Parker sobre Rekka.

4. Weapon Bringing Death Match: Masashi Takeda y Rina Yamashita derrotaron a Daisuke Masaoka y Toru Sugiura (11:23) con un Mega Lover con tijeras de Takeda sobre Masaoka.

5. Murder of Blood ~ Murder Board & Safety Pinboard +α R-Rated Death Match: Toshiyuki Sakuda venció a Jun Kasai (18:18) con la Sakauchi.

6. FREEDOMS vs. E.R.E ~ The Death Fight in Hiroshima ~ Fluorescent Lighttubes +α Death Match: Tomoya Hirata y Takashi Sasaki derrotaron a Violento Jack y Kyu Mogami

(17:31) con un Right Leg con lámparas de tubo de Sasaki sobre Mogami