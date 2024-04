WWE quiso crear una «fiebre del Draft» con la NFL

A primeros de abril, Triple H confirmó el regreso del WWE Draft para los días 26 y 29 de abril. Poco después, CM Punk dio a conocer que estará presente en ambas noches. Y más tarde conocimos unos cuantos detalles en torno a la participación de NXT. Ahora continuamos en SÚPER LUCHAS con más información sobre el evento de intercambio de marcas para las Superestrellas a través de lo que publican nuestros compañeros de Fightful. Concretamente, sobre el cuándo ocurre el Draft.

Los días no fueron elegidos al azar sino que WWE buscó crear una «fiebre del Draft» con la NFL pues en el caso de la liga de football la selección de jugadores que las franquicias realizan anualmente sucederá este año desde el 25 hasta el 27 de abril.

«WWE Draft no ha sido programado coincidentemente. WWE lo ha planeado para la semana del draft de la NFL para aprovechar la ‘fiebre del draft’, como lo han hecho en el pasado».

Además, el informe apunta lo siguiente acerca de quiénes van a tener algo que decir con respecto a qué luchadores y qué luchadoras cambian de programa, entrando Netflix a la conversación como futuro socio de la WWE de comienzos de 2025 en adelante:

«Cuando se les preguntó si habría reglas estrictas o más flexibilidad en el draft, se nos dijo que se aceptarían opiniones de los socios de medios, especialmente de los próximos socios en CW y Netflix. Sin embargo, una fuente de WWE mencionó que ‘el acuerdo con Netflix está más cerca del draft del próximo año que del de este año, así que no será algo de lo que debamos preocuparnos por un tiempo'».

The #NFLDraft is officially 1️⃣ month away.

📺: 2024 #NFLDraft – April 25-27 on NFL Network/ESPN/ABC

📱: Also streaming on #NFLPlus pic.twitter.com/cCYI5iuNfi

— NFL (@NFL) March 25, 2024