¿Cómo es el sistema de pago actualmente en la WWE?

Desde la década de los 2000 hasta la década de 2020, ¿cómo ha cambiado el sistema de pago en WWE? Para responder a esta pregunta contamos con las declaraciones de Mansoor y Mace, que trabajaron en la compañía de 2018 y 2016, respectivamente, hasta 2023, en una reciente entrevista con Maven, que lo hizo de 2001 a 2005.

«Recibimos un cheque por correo todas las semanas, pero siempre es por la misma cantidad, sin importar cuántos shows trabajemos, cuántas veces luchemos, o incluso si no luchamos en absoluto. Recibimos un salario garantizado todas las semanas, sin importar qué.

«De hecho, en cierto sentido, no hay un incentivo real para trabajar, porque cuando trabajas en House shows, haces todas estas fechas y tienes que pagar por tu auto, tu hotel, y lo único que no pagamos son los vuelos. Si te lesionas y te quedas en casa, simplemente sigues recibiendo tu salario semanal.

«El sistema ha cambiado un poco ahora; es lo que llamamos el sistema ‘cubo’, y es completamente diferente. Aún tenemos un salario mínimo garantizado, y todo lo que ganamos va a un ‘cubo’. Mientras el ‘bucket’ no se desborde, solo recibimos nuestro salario mínimo garantizado.

«Es bastante complicado, pero básicamente funciona así: cada vez que trabajas en un show, recibes un pago que no ves directamente en tu cuenta bancaria; va a un ‘cubo’ metafórico. La parte superior del ‘cubo’ es tu salario mínimo garantizado. Por ejemplo, si tu salario mínimo es de $120,000, y cada vez que trabajas en un show recibes $1,000, no verás esos $1,000 hasta que hayas acumulado $125,000 en ingresos adicionales sobre tu salario mínimo. Cualquier cantidad sobre los $125,000 es un bono adicional para ti.

«Recibes la misma cantidad de dinero, ya sea que aparezcas en el pay-per-view o no.

«A menos que decidan pagarte más de tu salario mínimo garantizado por un evento en particular, como un show en Arabia Saudita. Si tu salario mínimo es de $125,000 y te pagan $150,000 por un evento especial, entonces recibirás un bono de $25,000 además de tu salario mínimo garantizado.

«Y aquí está la cuestión: si estás trabajando muchos house shows, apareces en televisión todas las semanas, estás en todos los pay-per-view y vendes muchas camisetas, lo que a menudo sucede es que de repente te sacan de los house shows.»

