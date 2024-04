Maven: «WWE no quiere que veas esto»

Maven trabajó en la WWE de 2001 a 2005 y en 2012 brevemente y en un reciente video en su canal de YouTube analiza cómo ha cambiado la cultura en todo este tiempo.

El exluchador toma un manual para el talento utilizada durante el fin de semana de WrestleMania 28 y comparte detalles sobre el uso de las redes sociales, lo cual es comprensible que lo sorprenda habida cuenta de que en su época, especialmente en la primera, estas ni siquiera existían.

«Ahora, en la última página, la 21, de este manual, hay algo que definitivamente no existía durante mi tiempo: las pautas de Twitter. Utilizan una página entera para explicarte los qué y los qué no en cuanto a cómo utilizar las redes sociales. Algunas de estas pautas incluyen el uso de hashtags para eventos específicos, como ‘#WrestleMania’, ‘#Axxess’, ‘#WMParty’ o ‘#WWEHOF’. Así que están alentando a los luchadores a publicar y a usar un hashtag unificado mientras lo hacen

«‘Asegúrate de revisar con frecuencia las ‘@Replies’ en tu aplicación de Twitter’. ‘Tómate un momento para responder a preguntas y comentarios de calidad de tus seguidores sobre tu experiencia en WrestleMania’. La WWE simplemente reconociendo que la participación de los fanáticos significa mucho y puede ser muy útil en plataformas como Twitter o X. Y por último, ‘Comparte tus emociones. Asegúrate de tuitear tus pensamientos antes y después del combate. Serán retuiteados por @WWE y @WrestleMania'».

«Me sorprende ver cómo, en los pocos años desde este WrestleMania hasta que me despidieron, cuánto había cambiado. El hecho de que estuvieran fomentando expresar tus pensamientos, promoviendo la participación de los fanáticos y alentándote a tener una opinión sobre lo que acababa de suceder. No estoy diciendo que no fuera así durante mi tiempo, pero tampoco estoy afirmando que lo fuera.»