¿Por qué Mariah May cambió su remate en AEW?

Antes de unirse a AEW a finales de 2023, Mariah May se dio a conocer al mundo luchístico trabajando en STARDOM o la escena independiente, en especial la británica -ella es de Tottenham, Inglaterra- en promociones como RevPro. Todo lo que se puede con solo 25 años y únicamente 5 de carrera. ¿Qué se sabía de ella? ¿Por dónde empezar? Además de lo mencionado, fue Campeona Goddesses Of Stardom, formó la facción Club Venus en la compañía japonesa y tiene movimientos como el MMKO (una versión del TKO), el Glambition (Diving Crossbody) o el Pedigree.

Mariah May connects her signature move Mariah Cutter on the current Wonder Of #STARDOM Champion MIRAI in their Five Star Grand Prix bout pic.twitter.com/pDOSBvbIPN — ERD Wrestling (@ERD_Wrestling) September 20, 2023

► Mariah May cambió su remate en AEW

También, continuando con su arsenal de maniobras en el cuadrilátero, el Tombstone Piledriver, que ella llamaba Happily Ever After.

https://twitter.com/WhirlingAndy/status/1694708081207410932

Sin embargo, ese no lo ha mostrado hasta ahora en la casa Élite. El que tantas veces fue su remate lo cambió por el Mayday, un Sit-out Fireman’s Carry Slam como el de Santos Escobar en la WWE. ¿Por qué? Eso mismo le preguntaron recientemente en Ring The Belles.

«Me di cuenta de que algunas personas en AEW realizan movimientos como tombstones o piledrivers, así que quise crear algo un poco diferente. Observé al resto del elenco y me di cuenta de que soy una de las más altas, por lo que quería diseñar algo en el que pudiera levantar a mis oponentes sobre mis hombros y lanzarlos. Me gusta esa sensación, me recuerda al Bella Buster, un final muy característico en la división de mujeres. Respecto al nombre, Mayday, simplemente me pareció perfecto para ser mi nuevo remate.»

Cabe mencionarse que en la escena independiente o en la misma AEW no es tan estricto eso de tener un remate con el que terminar siempre los combates, de hecho, a la misma Mariah May se la ha visto vencer a sus oponentes de otras maneras.

“It’s Gonna be MAY” is such a perfect name for this Mariah May finisher. 😂 #ROHSupercardOfHonor pic.twitter.com/Oi9biCs6Rk — Rivenblade (@Rivenblade2) April 7, 2024