Días atrás New Japan Pro-Wrestling hacía oficial el Battle in the Valley 2024 para el 13 de enero en el San Jose Civic en San José, California, Estados Unidos. Será la segunda vez consecutiva que la empresa japonesa lleve este evento a la misma arena, así como también el primero fuera de Japón en el nuevo año. De la misma manera, llegará después de Wrestle Kingdom 18 y de New Year Dash 2024, que se realizaron ambos ayer y hoy. Como siempre, NJPW está empezando 2024 por todo lo alto.

► Moxley vs. Takagi en Battle in the Valley

Ahora continuamos informando sobre Battle in the Valley después de que apenas se haya confirmado que entonces se verán las cara Kazuchika Okada y Will Ospreay en una lucha que no tendrá ningún título en juego porque ninguno de los dos es campeón pero que tampoco lo necesita. Será además una de las «últimas» (va a ser trabajando en New Japan aunque esté enfocado en AEW) de The Commonwealth Kingpin en el país del sol naciente, donde The Rainmaker es la máxima estrella.

Para añadir todavía más emoción al show, también se acaba de anunciar un mano a mano sin descalificación entre Jon Moxley y Shingo Takagi. Después de New Year Dash, los dos luchadores se pusieron de acuerdo en colisionar una vez más. Va a ser el segundo choque de uno contra otro después de haber tenido el primero durante el G1 Climax de 2019. Unos días después tuvieron el segundo y último hasta ahora, cuando Takagi se unió a Tetsuya Naito contra Moxley y Shota Umino.

