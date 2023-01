Moreno detalla separación con Krause

La preparación de Brandon Moreno para su próxima pelea de campeonato no se dio en circunstancias ideales. El campeón interino de peso mosca de UFC se vio obligado a dividir y cortar toda comunicación con su entrenador en jefe James Krause a poco más de un mes de su cuarta pelea por el título con su rival Deiveson Figueiredo en el UFC 283 del sábado en Río de Janeiro, Brasil.

Este cambio drástico se produjo después de que UFC emitiera una prohibición que prohibía a los luchadores entrenados por Krause competir en el octágono, ya que el entrenador de Glory MMA & Fitness está siendo investigado actualmente por posibles apuestas internas. Este fue un gran shock para Moreno (20-6-2 MMA, 8-3-2 UFC).

“Cuando recibí la noticia de James, ya estaba entrenando en Kansas City. Estaba entrenando con él, y estábamos haciendo todo bien. Algo que he mencionado, es que de todo lo malo, cuando salió la noticia ya teníamos un plan de juego hecho. Entonces, en cierto modo, no me afectó en ese sentido. De todos modos, estaba en Kansas (City) y la primera bandera roja fue cuando no pudo estar en la esquina de Miles Johns cuando peleó contra Vince Morales. Entonces a partir de ahí, James me llama un día y me cuenta todo lo que está pasando. …

“Al principio, fue difícil porque empiezas a pensar: ‘¿Estás bromeando? Vengo de un cambio reciente en los equipos, y ahora tengo que buscar un nuevo equipo o un nuevo entrenador.‘ Son muchos cambios en tan poco tiempo. Pero de todos modos, siempre trato de pasar página lo más rápido posible y buscar lo que se necesita para resolver la situación”.

Moreno originalmente planeó mantener las cosas igual para su preparación para Figueiredo (21-2-1 MMA, 10-2-1 UFC), pero con Krause fuera de escena. Todavía estaba trabajando con sus entrenadores de boxeo y lucha en Las Vegas, junto con sus compañeros de entrenamiento de mucho tiempo, Marcelo Rojo y Masio Fullen.

Sin embargo, después de una charla con su manager, Moreno hizo una incorporación tardía al equipo, uno de los mejores entrenadores de la actualidad.

“Una vez que supimos que no podía estar conmigo, en ese momento ya teníamos el plan de juego, así que ya estábamos trabajando en ello. Sabíamos lo que tenía que hacer, los errores que necesitábamos abordar en la pelea y todas esas cosas. Estaba listo para ir con mis otros entrenadores y asumir el desafío solo para nosotros y mantener la cabeza fría.

“Luego tuve una conversación con Jason (House), mi manager, y como saben, él es parte de mi carrera no solo desde un sentido profesional, sino también de una manera mucho más cercana. Él dijo: ‘Sé que estás listo. Te he visto entrenar, y estás listo para lo que venga. Pero en caso de que suceda algo malo durante la pelea, una mala ronda o algo así, nunca se sabe. Si sucediera algo inesperado, es bueno tener a alguien con experiencia, alguien que pueda darte buenas instrucciones con la cabeza fría, alguien que pueda mantener la cabeza en la pelea.’

“Entonces dije, ‘Ok, ya veremos’, y fue entonces cuando Sayif Saud de Fortis MMA en Dallas habló con Jason y le dijo que quería ayudar. Así que vino un día a Las Vegas, trabajamos, tuvimos algunas sesiones y empezamos a hablar. Explicó lo que tenía en mente para la pelea y, curiosamente, su plan de juego era muy similar al que teníamos. Básicamente estaba pensando lo mismo, así que lo aceptó en el equipo y todo salió bien.

“Cerramos de una manera increíble. Hicimos un campamento corto, pero dio buenos resultados. Estoy contento con el resultado final y eso me dio mucha confianza”.

“The Assassin Baby” admite que se extrañó a Krause, pero también siente que el campo de entrenamiento estuvo a la altura. Se desconoce cuál será el resultado de la investigación de apuestas y qué puede significar eso para que la asociación Krause-Moreno avance. Por ahora, Moreno apoya totalmente a Krause y lo que venga no afectará su relación personal con él.

“Estimo mucho a James y lo aprecio. Cuando necesité ayuda, estuvo al 100 por ciento conmigo y me abrió las puertas de su casa. Conozco a su familia y siempre me trató bien. Esta situación no cambiará eso.

“… Al final del día, si cometió un error, lo va a pagar. Pero si no pasa nada, me gustaría que la ley limpiara su nombre al 100 por ciento. El tiempo lo dirá, veremos qué sucede en el futuro”.