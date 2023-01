Francis Ngannou reacciona a comentarios de White

El agente libre Francis Ngannou ofreció una respuesta a los recientes comentarios de la conferencia de prensa del presidente de UFC, Dana White , sobre su salida de la empresa.

Ngannou, el ahora ex campeón indiscutido de peso completo de UFC, no pudo llegar a un acuerdo con la promotora para un nuevo contrato, lo que resultó en su liberación total. La compañía anunció que el título vacante estará en juego en UFC 285 en marzo, donde Jon Jones se enfrentará al ex campeón interino Ciryl Gane.

Después del primer evento del año de la empresa, White respondió preguntas de los medios sobre la liberación de Ngannou, que luego recibieron fuertes críticas. Ahora, el mismo Ngannou ha ofrecido sus respuestas a los comentarios de White sobre por qué las negociaciones fracasaron.

Con una posible pelea contra Jon Jones sobre la mesa, desacreditó la idea de que tenía miedo de pelear o que quería pelear contra una competencia menor por más dinero, como sugirió White.

“También han dicho que tengo miedo de pelear contra Jon Jones o contra alguien más, que no sé de dónde salieron con eso. Eso suena muy ridículo, en mi opinión, con todo respeto. Porque he estado llamando a esta pelea por más de dos años. He estado esperando esta pelea desde siempre.

“Y he estado peleando contra muchachos incluso con una rodilla, con una lesión. Y ahora, ¿por qué les tengo miedo? Mientras me siento aún más seguro? No, no tengo miedo. Lo único que me asusta es quedar atrapado. Es no perder mi libertad, que valoro mucho. Ustedes saben cómo puede ser el contrato de UFC: restrictivo. Como contratista independiente, en realidad no tienes nada que decir en ese contrato. Ni siquiera tienes derecho, así que no puedo hacer eso”.

White ha declarado muchas veces en el pasado, y en la situación de Ngannou, que los peleadores “no tienen que estar aquí” cuando hay contratiempos en las negociaciones para una pelea o un nuevo contrato. Ngannou se rió de la idea y explicó que las restricciones impuestas a los peleadores bajo el contrato de UFC hacen que sea muy difícil controlar su propia carrera.

Con respecto a por qué las cosas se rompieron entre ambos lados aquí, Ngannou ya dejó en claro que se trataba de algo más que dinero .

“Firmé mi último contrato en diciembre de 2017. Incluso en ese momento, sabía que no era un buen contrato. Pero sabía que tenía que ganarme mi posición, convertirme en campeón, tener más valor, para poder negociar un mejor trato para mí. Necesito agregarme más valor, y eso es lo que he estado haciendo en los últimos cinco años, lo cual está bien. Realmente nunca me quejé con ese contrato, sin importar lo que pasó. Lo único que quería era el derecho a rescindir ese contrato, como debería, y pasar al siguiente. Creo que tengo ese derecho, al menos. O sea, eso se llama libertad, poder rescindir un contrato y empezar otro. Si el nuevo no se ajusta a su condición, también es libre de no firmar sin que se produzca una mala sangre. Así es como me siento al respecto.

“Es desafortunado que no hayamos llegado a un término. Ojalá pudiéramos tener, pero es lo que es. Como contratista independiente, tengo que admirarme a mí mismo y hacer lo que es correcto para mí, y todos deberían hacer lo mismo por sí mismos”.

Ngannou entiende la importancia del siguiente paso en su carrera. Si hace la transición al ring de boxeo para enfrentarse a uno de los pesos pesados ​​​​de renombre como Tyson Fury, con quien recientemente subió al ring para promover una pelea potencial, aún está por verse.

En última instancia, la carrera de Ngannou está bajo su control total en este momento, que es lo que quiere más que cualquier otra cosa.