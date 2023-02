Montez Ford fue elogiado por su lucha en Elimination Chamber

La última gran parada en el camino hacia WrestleMania 39, Elimination Chamber, está oficialmente en los libros, pero no podemos dejar de lado lo ocurrido en la cámara de la eliminación varonil, en donde Austin Theory defendió con éxito el Campeonato de los Estados Unidos frente a otros cinco Superestrellas, en lo que resultó ser un gran combate. Theory, Montez Ford y Seth Rollins fueron los últimos tres sobrevivientes en el encuentro, cuando Rollins noqueó a Ford con un pisotón, y Theory hizo la cobertura. Sin embargo, el susto se apoderó del Universo WE al ver que llegó personal médico para atender al miembro de The Street Profits y eventualmente sacarlo del ring.

► Montez Ford se encuenra bien tras Elimination Chamber

Sin duda, Montez Ford fue el más destacado de los seis combatientes de la cámara de la eliminación. Como era de esperarse, el hábil luchador deleitó a los fanáticos de Montreal con sus espectaculares maniobras al interior de la cámara, aunque pagó un precio muy alto al tener que ser sacado con algo de asistencia. No obstante, Fightful Select comentó recientemente que el luchador de The Street Profits “se encuentra bien a pesar del susto que provocó durante el encuentro”.

Montez Ford recibió elogios por parte de Logan Paul y Triple H, quienes coincidieron en sus redes sociales que fue lo más destacado del Elimination Chamber varonil.

Montez Ford the real mvp — Logan Paul (@LoganPaul) February 19, 2023

““Montez Ford, el verdadero MVP”.

“No lo mencioné en la conferencia de prensa… Pero Montez Ford es una ESTRELLA.”.

Habrá que ver qué es lo que sigue para Montez Ford en esta ruta hacia WrestleMania luego de haber impresionado a todos en Elimination Chamber, pero no deja de ser una buena noticia el saber que se encuentra bien tras lo ocurrido durante su eliminación.