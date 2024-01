Durante el episodio de AEW Dynamite del 10 de enero, Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita perdieron ante Sting y Darby Allin en una lucha tornado de parejas cuando «The Icon» logró el toque de espaldas sobre «The Monster» después de aplicarle su Scorpion Deathdrop sobre una mesa desde una altura considerable.

Powerhouse Hobbs may have been the architect of his own demise!

@truewilliehobbs | @Sting pic.twitter.com/Zl8nYUcpMS

— All Elite Wrestling (@AEW) January 11, 2024