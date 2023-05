Mokaev frustrado con oponentes que lo rechazaron

Muhammad Mokaev sigue luchando para conseguir oponentes clasificados. Mokaev, invicto, ha tenido un comienzo de 4-0 en su en UFC y tiene aspiraciones de convertirse en el campeón más joven en la historia de UFC.

El joven de 22 años, quien sufrió una rotura parcial del ligamento colateral medial en su victoria sobre Jafel Filho en marzo pasado, espera poder pelear en la cartelera de Londres en julio o en UFC 292 el 19 de agosto en Boston.

Mokaev ha demostrado ser un luchador talentoso y prometedor en UFC, pero ha tenido dificultades para conseguir oponentes clasificados que puedan ayudarlo a avanzar en la clasificación. A pesar de esto, Mokaev sigue trabajando duro y espera poder pelear en uno de los próximos eventos de UFC.

“Es muy, muy difícil en este momento. Cuando no estaba clasificado, vencí a Cody Durden en menos de 50 segundos y después de eso, vencí al campeón de la LFA Charles Johnson, Malcolm Gordon, Jafel Filho, quienes salieron de la Serie Contender. Estos chicos son mayores que yo por 10 años. Ahora estoy en el puesto número 12 y la gente no quiere pelear conmigo, muchachos clasificados. Ahora los muchachos clasificados dicen: ‘Ve a tener una pelea más’, y luego, si gano a alguien más, dirán: ‘Todavía estás peleando contra muchachos sin clasificar’.

La lesión de Mokaev en su última pelea fue preocupante, pero parece que está en buen camino para recuperarse y volver al octágono. Si puede mantener su racha invicta y continuar mejorando su juego, es posible que veamos a Mokaev convertirse en un contendiente serio en su división en el futuro cercano.

Mokaev también ha ido y venido públicamente con Manel Kape y Brandon Royval, quien actualmente es el respaldo para la pelea por el título de peso mosca entre el campeón Brandon Moreno y Alexandre Pantoja en UFC 290 el 8 de julio.

“Manel Kape, por ejemplo, no aceptó una pelea contra mí. Ocupa el puesto número 9, tiene marca de 3-2 en el UFC, pero dijo: ‘No estás a mi nivel’. ¿Qué puedo hacer si estos tipos no quieren pelear conmigo? ¿Cómo no puedo estar a su nivel si perdió contra todos los clasificados?