Mark Briscoe: “ROH tiene más fuerza que nunca”

El último título que The Briscoes ganaron antes del fallecimiento de Jay fue el Campeonato Mundial de Parejas ROH. Fue su reinado número 13. Ambos hermanos son uno de los equipos y dos de los luchadores más importantes de la historia de Ring of Honor. Una compañía que actualmente está funcionando bajo el mando de Tony Khan, como AEW; Mark está trabajando en ambas. Es pronto para evaluar realmente este cambio de gobierno pero el veterano guerrero de los encordados no tiene nada más que buenas palabras al respecto, como señala en MuscleManMalcolm.

► Mark Briscoe elogia a la actual ROH

“Ring of Honor es una de las entidades más resilientes del planeta. Comenzó en 2002 en el Murphy Rec Center en Filadelfia, y esa fue la versión original de Ring of Honor. Desde entonces, Sinclair Broadcasting terminó comprándola, y esa fue la versión anterior. Ahora, estamos en la era de Tony Khan. Esta es la era más emocionante hasta ahora debido al potencial que tenemos, con los ojos puestos en el producto. Tenemos una máquina impresionante detrás de Ring of Honor. La máquina que respalda a Ring of Honor en este momento tiene más potencia que cualquier otra máquina que haya estado detrás de Ring of Honor. La iteración actual, el régimen actual de Tony Khan, es simplemente genial (hace señal de pulgar hacia arriba)”.

