La ayuda que Cody Rhodes le brindó a Carmelo Hayes

El actual Campeón NXT Carmelo Hayes resalta la ayuda que tuvo de Cody Rhodes en sus entrenamientos en WWE en una reciente entrevista con Cheap Heat. Recordemos que en enero nos enteramos en Súper Luchas de que el mismo American Nightmare había elegido tanto a Hayes como a Joe Gacy para ayudarlo a prepararse para su regreso al ring.

► Cody Rhodes ayudó a Carmelo Hayes

“Me dijeron: ‘Cody pidió entrenar contigo y Joe Gacy la próxima semana más o menos’. ‘Oh, genial’. Cody ya me había contactado dos o tres veces antes para darme críticas sobre mi trabajo y cosas así. Ya tenía una relación de ida y vuelta con él. Había conocido a Cody en el pasado. Pensé: ‘De todas las personas que conoce, ¿y elige a Joe Gacy y a mí? Está bien’. Llegó y mucha gente dice: ‘Ayudamos a Cody’, pero en ese tiempo trabajando con él, aprendí mucho de Cody.

“Él estaba bien. No necesitaba mi ayuda. Simplemente creo que necesitaba autorización médica para hacerlo. Trabajamos durante tres o cuatro días, hicimos luchas sobre la marcha y nos divertimos, y se nos ocurrían ideas como si tuviéramos un combate. Él me ayudó con mis cosas. Le doy mucho crédito a Cody. Él dice: ‘Melo y Joe Gacy me ayudaron’, pero en realidad, él me ayudó mucho a mí“.

Con toda seguridad los tres se enfrentarán algún día, quizá en una triple amenaza o en otro tipo de combate, en el elenco principal de la compañía, pues salvo sorpresa Carmelo Hayes y Joe Gacy serán ascendidos próximamente pues son dos de las mayores promesas de la marca.

