MJF vs. Guevara vs. Perry vs. Allin, ¿qué piensa Anna Jay?

Double or Nothing verá a MJF exponer el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Sammy Guevara, Jack Perry y Darby Allin en una lucha cuadrangular promocionada además como una colisión entre los cuatro pilares del futuro de la compañía. Qué pasará entonces no lo sabremos hasta el 28 de mayo pero recientemente, en el podcast Under the Ring, le preguntaron a Anna Jay por su predicción. Es interesante apuntar que la luchadora es la novia del Jungle Boy así como la compañera del Spanish God en la Jericho Appreciation Society.

> Anna Jay, indecisa sobre la lucha de pilares

“Bueno, es una pregunta difícil de responder para mí, porque estoy en la Jericho Appreciation Society como también Sammy Guevara, quien tiene un talento increíble. Luego tenemos Jungle Boy, a quien, obviamente, estoy apoyando detrás de escena. Pero luego tienes al ganador obvio, MJF. Realmente no lo veo perdiendo este combate, aunque nunca se sabe. Prefiero que sea otro quien gane pero espero que sea un gran combate de todos modos”.

Haciendo a un lado su rivalidad con Julia Hart, Anna Jay ha estado brillando bastante gracias a ser integrante de la facción de Chris Jericho, de quien también estuvo hablando en la entrevista. La joven guerrera nunca creyó que iba a tener la oportunidad de trabajar con The Ocho, lo cual, según señala también, ha estado disfrutando un montón.

“Simplemente nunca pensé que lo conocería, y mucho menos trabajar con él y estar en una facción con él, así que ha sido realmente genial”.

