Anna Jay habla del odio que recibe de fans de AEW

Un día fue una favorita de los fans pero en la actualidad Anna Jay es una de las luchadoras más odiadas en AEW. Ello debido a su amistad con Tay Melo así como su estancia dentro de la Jericho Appreciation Society. El público no saber bien a quien apoyar durante su actual rivalidad con otra ruda como es Julia Hart, de House of Black. Y es interesante apuntar que su pareja, Jungle Boy, es uno de los luchadores más queridos por la fanaticada. Pero vamos a dejarlo a él a un lado para continuar con ella y su reciente entrevista en PWMania.

> El debut en AEW

«Fue loco. Se siente como hace una eternidad. Fue al inicio de la pandemia; Recibí una llamada para ir a las grabaciones de Atlanta que estaban haciendo en Nightmare Factory. Tuve que luchar contra Shida, lo cual fue realmente genial. Fue una especie de cosa de última hora; no tenían mucho talento disponible debido a la pandemia en ese momento. Viví en Atlanta, así que funcionó a mi favor. Entonces, hice eso y luego me llamaron para hacer una grabación de Dark en Jacksonville, tal vez una semana o dos después de eso. Aquí estoy ahora».

> La transición de técnica a ruda

“Pros y contras de todo. Me gusta interpretar el papel en el que estoy ahora, es muy divertido. Definitivamente recibo mucho odio. Sea real o no, sea lo que sea. Es bueno y malo. Es bueno poder probar estos diferentes roles. Mi nivel de experiencia no es el mejor, así que sé que es un desafío en el buen sentido. Ha sido muy divertido y, obviamente, trabajar con Chris es una locura y también un honor. Definitivamente estoy apreciando trabajar con él”.

> Aprendiendo de Chris Jericho

«Es tan bueno. Conocerlo y trabajar con él en AEW fue una experiencia loca para mí. Obviamente, nunca pensé que estaría en una facción con él. Siempre pude acudir a él para pedirle consejo, pero ahora poder trabajar justo bajo su ala es genial porque literalmente puedo hablar con él todas las semanas. Produce muchas promos y cosas entre bastidores. Ha sido un gran honor poder ir a verlo cada semana. No puedo decir suficientes cosas buenas acerca de él».

