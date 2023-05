Bianca Belair recuerda conducir en Arabia Saudí

Echemos la vista a atrás para preguntarnos qué estábamos haciendo en 2018… Sin entrar en temas personales, quien escribe estas líneas estaba aquí en Súper Luchas intentando traer las mejores noticias a nuestros lectores. Entonces, hablando ya del asunto que nos ocupa, las mujeres de Arabia Saudí recibieron la aprobación para poder conducir en el país. Este no era ni mucho menos el único problema pues, sin entrar en mayores detalles, hablamos de un territorio en el que ellas no pueden viajar, tener trabajos remunerados, cursar estudios superiores ni casarse sin el permiso de un tutor varón. Cuatro años después, dos Superestrellas femeniles de la WWE estaban conduciendo un carrito de golf durante un combate en la capital y más grande ciudad nacional, Riad.

Bayley using the Golf Cart trying to catch her riding dirty🔥🔥🔥🔥#LastWomenStanding #WWECrownJewel pic.twitter.com/7RAmg6NuTr — BeyondThe3Count (@BeyondThe3Count) November 5, 2022

> Bianca Belair, conduciendo en Arabia Saudí

Hablamos claro de Bianca Belair y Bayley y su lucha por el Campeonato Femenil Raw en Crown Jewel 2022. Mirándolo sin conocimiento, fue un simpático momento que no tuvo mayor trascendencia luchística que sacar una sonrisa a los fanáticos, pero ¿cómo lo recuerda la EST? Por ello preguntaron recientemente mientras hablaba con DS of Ring the Belle. Por lo que vemos, tanto ella como las demás personas involucradas en lo sucedido en el choque eran conscientes de lo ocurrido cuatro años antes en Arabia Saudí. Lo cierto es que el motivo que siempre han utilizado como escudo contra las críticas desde la WWE para realizar eventos en un país que no respeta los Derechos Humanos es usar a su vez su espada para ayudar a cambiar las cosas.

«Definitivamente queríamos ser mujeres y conducir en Arabia Saudita. Siempre es genial ser parte de la historia y parte del cambio allí. Me siento bendecida y honrada de hacer eso«.

