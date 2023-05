Eve Torres realiza una extensa declaración sobre un problema de salud que ha tenido que enfrentar relacionado con sus implantes mamarios en Instagram. Han pasado unos cuantos años desde que se retirara de los encordados pero siempre será recordada como una Superestrella de WWE que fue tres veces Campeona de las Divas.

> El problema de salud de Eve Torres

“Como ex gimnasta, licenciada en ingeniería y luchadora profesional, he pasado casi toda mi vida rechazando intencionalmente las señales de mi cuerpo. Si simplemente superaba el dolor o trabajaba un poco más, la próxima gran cosa estaría al otro lado de mí. Si descansara, perdería contra aquellos que no descansaron.

“A medida que hice la transición a la maternidad con responsabilidades de nivel ejecutivo en nuestro negocio familiar, este patrón de pensamiento y comportamiento continuó, solo que con riesgos aparentemente más altos.

“He tenido más de una década de problemas de salud inexplicables que van desde psoriasis hasta problemas intestinales y digestivos disruptivos, confusión mental y ansiedad. En 2020, finalmente comencé a realizarme pruebas para confirmar la raíz de estas preocupaciones. Si bien estaba claro que todos eran síntomas que indicaban problemas autoinmunes, y trabajé en varios protocolos para identificar y abordar los problemas, no obtuve ninguna respuesta concreta de solución.

“Había oído hablar de la enfermedad de los implantes mamarios y todo dentro de mí quería rechazar la posibilidad de que esto pudiera contribuir a mis problemas de salud. Me puse los implantes mamarios en 2009 cuando estaba en la WWE durante un tiempo en el que comparaba mi cuerpo con el de todas las mujeres que me rodeaban, y sabía que esta era la única forma de intentar alcanzar la idea del cuerpo de modelo de Victoria Secret que crecí admirando.

“No fue hasta que Rener [Gracie, su esposo] me lo mencionó en una conversación el año pasado, una conversación que comenzó con una profunda resistencia interna. Pero a medida que hablábamos más y más sobre el valor de nuestra salud, y su declaración de que, si bien sabía que en última instancia, esta sería mi decisión, quería que yo supiera que apoyaba una cirugía de explante al 100% si significaba un futuro más largo y saludable juntos.

“Empecé a sollozar. Lloré por las decisiones difíciles que las mujeres tienen que hacer por sus cuerpos. Sentí rabia por la falta de investigación sobre los problemas de salud de la mujer. Lloré con la realidad de que realmente solo había una forma de saber si este era el factor decisivo para que mi salud finalmente mejorara, pero más que nada, sollocé ante la posibilidad de que fuera hermosa incluso si no encajaba en el estándar de belleza que me enseñaron a valorar. Después de meses de investigación y consultas, finalmente decidí que el conocimiento y la posibilidad de mejorar valía la pena este sacrificio.

“Al programar mi cirugía, hice todo lo posible para que mi cuerpo estuviera lo más fuerte y saludable posible para prepararme. Ha pasado una semana después de la cirugía y escribo esto, y hoy me quitarán los drenajes y las suturas. Si bien me siento incómoda, con algo de dolor e inquieta, soy optimista para comenzar este viaje de sanación después de superar dos batallas internas importantes. Sé que hay más por conquistar, y me siento más fuerte que nunca para tomar esos desafíos.

“Quiero decir que hay MUCHAS mujeres que NO experimentan ninguna complicación con sus implantes. Sin embargo, estoy agradecida con las valientes mujeres y los médicos que comenzaron a compartir su experiencia con su enfermedad, y aquellos que están investigando esta condición para asegurarse de que las mujeres tomen decisiones INFORMADAS cuando se trata de lo que hacen con y por sus cuerpos.

“Estoy agradecida con todos los que se han volcado conmigo durante este proceso, se comunicaron, me enviaron buenos deseos y compartieron sus consejos de curación. Estoy agradecida con el equipo de Gracie University por mantener las cosas prosperando mientras Rener y yo estamos fuera, y estoy agradecida con mi esposo. No solo por mantener el fuerte de mi hogar mientras me recupero, sino por ayudarme a sentirme amada durante este proceso.

“Quiero que mi mente vuelva a ser ASTUTA. Quiero volver a sentirme FUERTE. Quiero experimentar una libertad con la comida sin temer lo peor. Quiero estar aquí todo el tiempo que pueda para disfrutar de mis hijos. Me quiero a MÍ MISMA de vuelta. Miro en el espejo mi cuerpo y aunque todavía no la reconozco, estoy lista para conocerla aquí nuevamente.

“Una de las cosas más difíciles en nuestra sociedad es dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Para todos en esta montaña rusa de viaje, estoy aquí con ustedes.

“*NOTA: Si bien estoy feliz de compartir mi experiencia con otras y responder preguntas que soy capaz de responder, NO soy una experta en este campo. Si tienen preguntas, existen muchos recursos excelentes que pueden guiarlas hacia los cirujanos específicos del explante para su consulta y ayudarlas a comenzar a hacer las preguntas correctas. Truth About Breast Implants o healbreastimplantillness.com es un buen comienzo.**

“Esta decisión, o la decisión de hacer algún cambio en tu cuerpo, es una decisión personal muy difícil y profunda. Si bien da miedo saber que existen estas complicaciones, no afectan a todas. Solo espero que las mujeres sigan su intuición sobre su cuerpo y encuentren médicos expertos que las guíen con hechos (y no negación o miedo) al tomar tales decisiones”.