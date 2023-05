La lucha favorita de Matt Hardy en WWE SmackDown

Atendiendo a los datos que tenemos a nuestra disposición -gracias a nuestros compañeros de Cagematch– Matt Hardy tuvo 267 luchas en SmackDown. La primera fue en agosto de 1999 cuando participó junto a Jeff Hardy en una lucha eliminatoria por la contención al Campeonato Mundial de Parejas. Curiosamente, la última fue en abril de 2019 cuando The Hardy Boyz ganaron el Campeonato de Parejas de la marca azul. Entre medias encontramos su combate de sumisión con CM Punk en septiembre de 2010, el de camilla que tuvo con su hermano en abril de 2009, el sin descalificación con Edge de enero del mismo año, la defensa del Campeonato de Estados Unidos en julio de 2008 ante Chavo Guerrero, Shelton Benjamin y Mr. Kennedy, cuando él y MVP ganaron el Campeonato de Parejas en agosto de 2008, cuando retó a Eddie Guerrero por el Campeonato de Estados Unidos en septiembre de 2003… entre muchas otras.

Pero ninguna de las mencionadas es su lucha favorita de todas las que tuvo en SmackDown. Por ello le preguntaron mientras hablaba recientemente en The Extreme Life of Matt Hardy. El veterano luchador ahora en AEW señaló a cuando Rey Mysterio le quitó el Campeonato Crucero WWE en el programa del 3 de junio de 2003.

“En el que perdí el título de peso crucero acon Rey Mysterio, y fuimos el evento principal en Anaheim, [California]. Eso fue genial. Ese fue un gran momento”.

