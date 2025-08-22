Intensa resultó la tercera semana de agosto ya que el Consejo Mundial de Lucha Libre ofreció interesantes luchas que se reforzaron con la presencia de las estrellas de AEW (MJF, Hologram y The Beast Mortos) de lo que hacemos resumen en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

TJP, Donovan Dijak, Taiji Ishimori ya están en nuestro país para una serie de presentaciones en las diversas sedes del CMLL previo al Grand Prix Internacional 2025. TJP y Templario expondrán el Campeonato de Parejas NJPW STRONG ante los herederos del Rey Arturo en una batalla que puede resultar muy interesante.

Persephone será la representante del CMLL que luchará en Forbidden Door en una cuádruple amenaza donde se medirá ante Alex Winsor de AEW, Bozilla de Stardom y Mercedes Moné quien expondrá el Campeonato TBS.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 15/agosto/2025

La Catalina, Lluvia y La Jarochita cayeron ante el poderío de Persephone, Reyna Isis y Hera, quienes impusieron su fuerza y estrategia para quedarse con la victoria.

Último Guerrero fue el vencedor del Torneo Cibernético rumbo al 92AniversarioCMLL por la vía de la descalificación tras ser conectado con foul por Averno. Además participaron Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr., Esfinge, Valiente, Rey Bucanero y Felino.

Con el prestigio de ser los Campeones Mundiales de Parejas del CMLL, Ángel de Oro y Niebla Roja lograron salir victoriosos tras una intensa y exigente batalla frente a Titán y Templario.

Místico y Hologram brillaron en el turno semifinal, derrotando de forma espectacular a The Beast Mortos y Difunto gracias a la combinación de La Mística y El Portal.

Tras enardecer a la afición, MJF retuvo el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL de forma polémica, aplicando un faul a Zandokan Jr. luego de conectar al réferi en turno. Esta fue la primera defensa exitosa de MJF; MJF provocó a Místico para que apareciera después del combate. Místico pidió una oportunidad por el título y MJF aceptó solo si Místico arriesgaba su máscara. Místico intentó cambiarlo a una lucha de máscara contra cabello, lo cual MJF casi aceptó antes de que el traductor Jon Cruz le avisara. Ambos acordaron una lucha de máscara contra título (aunque incluso los comentaristas seguían confundidos). MJF atacó a Místico, le aplicó un martinete, le puso la bandera estadounidense encima y lo pisoteó hasta que Máscara Dorada y Neón subieron a ayudar a Místico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Poseidón y Troyano vencieron a Fury Boy y Péndulo (6:29)

2) La Catalina, La Jarochita, Lluvia vencieron a Hera, Persephone, Reyna Isis (10:38)

3) Torneo Cibernético Rumbo al 92 Aniversario: Último Guerrero venció a Averno, Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr., Esfinge, Valiente, Rey Bucanero, Felino.

Orden de eliminación: Rey Bucanero (vía Barbaro Cavernario, 8:16), Felino (Valiente, 9:20), Valiente (UG, 10:29), Esfinge (Dragon Rojo, 11:13), Barbaro Cavernario (Averno, 12:11), Esfinge (Ultimo Guerrero, 13:31), Averno (DQed for fouling Ultimo Guerrero, 16:36) quedando Ultimo Guerrero como el ganador

4) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Templario y Titán (14:57).

5) Hologram y Místico vencieron a Difunto y The Beast Mortos (12:48)

6) Campeonato Mundial Semicompleto CMLL: MJF © venció a Zandokan Jr. (13:10) defendiendo el título.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 16/agosto/2025

El rugir del público se hizo presente en una espectacular batalla donde Kira y Skadi defendieron con éxito y por tercera vez el Campeonato Nacional Femenil de Parejas ante Hera y Olympia.

Cuando más cerca parecían estar del trono, Dark Panther y Blue Panther Jr. fueron derrotados en una intensa batalla por Magnus y Rugido, quienes retuvieron el Campeonato Nacional de Parejas por séptima ocasión.

Hijo del Villano III y Villano III Jr. buscaron imponerse por todos los medios, incluso recurriendo a ilegalidades, pero Máscara Dorada y Neón terminaron por imponer condiciones y se llevaron la victoria.

Emocionante triunfo técnico cuando Místico, Hologram y Templario, acompañados por Kemonito, se apuntaron el encuentro estelar ante The Beast Mortos, Volador Jr. y Último Guerrero, quienes estuvieron respaldados por Kemalito.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Galaxy y Shockercito vencieron a Mercurio y Pierrothito (11:51).

2) Futuro, Hombre Bala Jr., Max Star, Valiente Jr. vencieron a Dark Magic, Espanto Jr., Gallero, Raider (15:45).

3) Campeonato Nacional Femenil de Parejas: Kira y Skadi © vencieron a Hera y Olympia (15:50) defendiendo el título.

4) Campeonato Nacional de Parejas: Magnus y Rugido © vencieron a Blue Panther Jr. y Dark Panther (15:29) defendiendo el título.

5) Máscara Dorada y Neón vencieron a Hijo del Villano III y Villano III Jr. (20:05)

6) Hologram, Místico, Templario vencieron a The Beast Mortos, Último Guerrero, Volador Jr. (12:19).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 17/agosto/2025

Okumura, Yutani y Crixus no lograron imponer condiciones en el evento especial de esta tarde, pues fueron superados por Magia Blanca, Star Jr. y Xelhua, quienes se apuntaron una gran victoria en el evento del domingo.

Co un final inesperado, Blue Panther y Hechicero protagonizaron un intenso Match Relámpago, pero tras diez minutos de emociones y sin que ninguno lograra imponerse, el combate terminó en empate por límite de tiempo.

Gran victoria técnica, fue la que Atlantis Jr., Esfinge y Titán se llevaron los honores en el encuentro estelar de la función, imponiéndose con contundencia a los experimentados Infernales (Averno, Mephisto y Euforia).

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito y Kaligua vencieron a Minos y Pequeño Violencia

2) Disturbio, El Coyote, Virus vencieron a El Audaz, Fuego, Hombre Bala Jr.

3) Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Kráneo vencieron a Capitán Suicida, Hijo de Blue Panther, Hijo del Pantera

4) Magia Blanca, Star Jr., Xelhua vencieron a Crixus, Okumura, Yutani

5) Match Relámpago: Blue Panther vs. Hechicero finalizó en empate

6) Atlantis Jr., Esfinge, Titán vencieron a Averno, Euforia, Mephisto

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 18/agosto/2025

Con un triunfo ilegal, El Felino conectó con foul al Rey Bucanero para triunfar en el Match Relámpago rumbo al 92 Aniversario del CMLL.

Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, El Elemental y Terrible) vencieron a Los Dragones (Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr.) en el evento especial de la noche.

Con una montaña de Ídolos, Atlantis Jr., Esfinge y Templario salieron con la mano en alto tras colocar en espaldas planas al unísono a Euforia, Ángel de Oro y Niebla Roja.

Difunto fue derrotado en el combate súper estelar de la noche con un potente backcraker de Volador Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Asturiano, Meyer, Tiger Boy vencieron a Black Tiger, Dreycko, Sombra Diabólika

2) KeMonito y Tengu vencieron a Chamuel y KeMalito

3) Match Relámpago: Felino venció a Rey Bucanero

Felino snuck in a foul

4) Bárbaro Cavernario, El Elemental, Terrible vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr.

5) Atlantis Jr., Esfinge, Templario vencieron a Ángel de Oro, Euforia, Niebla Roja

6) Volador Jr. venció a Difunto

.

.

• Martes de Arena México – 19/agosto/2025

Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo) no pudieron imponerse y cayeron ante Dark Panther, el Hijo de Blue Panther y Blue Panther Jr., cuando éste superó a Akuma y lo desafió por el Campeonato Nacional Completo

Explosivo cobró venganza de lo sucedido la semana anterior y superó a El Cobarde en un intenso mano a mano a una caída, llevándose el evento especial de la noche.

El poderío de Los Infernales se hizo sentir, y los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario y Dragón de Fuego) fueron superados por Averno, Mephisto y Euforia, quienes se encargaron del capitán técnico.

Máscara Dorada y Atlantis Jr. demostraron su determinación al superar a la experimentada dupla de Ángel de Oro y Volador Jr., sellando el triunfo con una plancha de estrella fugaz y La Atlántida, respectivamente.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero vencieron a Acero, Aéreo, Fantasy (8:45)

2) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a Alom, El Coyote, Pólvora (14:14)

3) Blue Panther Jr., Dark Panther, El Hijo De Blue Panther vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II (9:20). Blue Panther Jr. beat Akuma and challenged for a MEX HEAVY next week.

4) Explosivo venció a El Cobarde (9:06)

5) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. veniceron a Averno, Euforia, Mephisto (13:25)

6) Atlantis Jr. y Máscara Dorada vencieron a Ángel de Oro y Volador Jr. (14:25)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 19/agosto/2025

Zorah, Nexy y Candela se adueñaron del ritmo del combate y no soltaron la ventaja hasta llevarse el triunfo ante Magia Azul, Dulce Kitty y Tabata.

Arlequín y los Calavera Jr. I y II defendieron su casa con rudeza ante la tercia de Okumura, Yutani y El Elemental, obteniendo el triunfo.

Después de la colmillada de Dulce Gardenia sobre Stuka Jr. la victoria se concretó para el exótico, Brillante Jr y Blue Panther sobre el Misil Humano, Dark Magic y Bestia Negra. Al final, Stuka Jr. lanzó reto a Dulce Gardenia por sus cabelleras.

El Galeón Fantasma (Zandokan Jr., Difunto y Barboza) navegó con firmeza y esta vez logró hundir a Esfinge, Fugaz y Star Black en la lucha estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Makará, Omega, Último Ángel vencieron a Destructor, Shezmu, Temerario

2) Candela, Nexy, Zorah vencieron a Dulce Kitty, Magia Azul, Tabata

3) Átomo, KeMonito, Periquito Sacaryas vencieron a Chamuel, KeMalito, Tengu

4) Arlequín, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II vencieron a El Elemental, Okumura, Yutani

5) Blue Panther, Brillante Jr., Dulce Gardenia vencieron a Bestia Negra, Dark Magic, Stuka Jr. por DQ

Dulce faked a foul to beat Stuka. Stuka challenged for a hair match (again)

6) Barboza, Difunto, Zandokan Jr. vencieron a Esfinge, Fugaz, Star Black

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 22/agosto/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 23/agosto/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 24/agosto/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 25/agosto/2025

.

– Martes de Arena México – 26/agosto/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 26/agosto/2025