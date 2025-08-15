Llegamos a mitad del mes de agosto, y en el Consejo Mundial de Lucha Libre se encuentran concentrados para todo lo que nos ofrecerán para el evento de Aniversario. Hay nuevos retos confirmados y las rivalidades para las luchas de apuestas son cada vez más feroces; todo ello resumido en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

En esta semana pudimos ver como las rivalidades que culminarán en el Aniversario se han acrecentado, al grado que los involucrados se han castigado duramente, incluso rompiéndose las máscaras. Ya no hay vuelta atrás y sin duda, los luchadores llegarán a su lucha de apuestas con los ánimos en su punto más álgido.

Último Guerrero defendió por quinta vez su cinturón de MLW, ante un rival de lujo, el experimentado Blue Panther.

Esta semana se expondrán los Campeonatos Nacionales de Parejas (varonil y femenil) en una misma función.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 08/agosto/2025

El Valiente despojó de su máscara a Esfinge, lo que provocó la descalificación y la victoria para El Faron que Rige y Rey Bucanero. A pesar de la derrota en dos caídas al hilo, la alianza de El Valiente con El Felino fue muy peligrosa.

Templario sigue marcando territorio y con su triunfo sobre Barboza reafirmó su dominio absoluto sobre los tripulantes del Galeón Fantasma. Con El Templo, se apoderó del resultado.

Último Guerrero defendió con éxito y por quinta ocasión el Campeonato de Peso Abierto de MLW ante El Maestro Lagunero, quien estuvo a un paso de arrebatarle la gloria con su gran experiencia. Al final del duelo, el de Otro nivel mostró sus respetos a su rival, reconociendo su categoría.

Místico evitó el regreso de Hechicero al cuadrilátero con una plancha, mientras Máscara Dorada fulminó a Difunto con una plancha de estrella fugaz y Atlantis Jr. cerró la contienda doblegando a Ángel de Oro con su clásica Atlántida.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dark Magic, Espanto Jr., Raider vencieron a Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa (7:30).

2) Arkalis, Rayo Metálico, Stigma, Xelhua vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto, Kráneo (12:04).

3) Esfinge y Rey Bucanero vencieron a Felino y Valiente por DQ (11:50), cuando Valiente desenmascaró a Esfinge

4) Templario venció a Barboza (12:11).

5) Campeonato de Peso Abierto MLW: Último Guerrero © venció a Blue Panther (13:59) defendiendo el título.

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Ángel de Oro, Difunto, Hechicero (18:03)

• Sábado de Arena Coliseo – 09/agosto/2025

Hera y Olympia dieron un golpe de autoridad en el Sábado de Coliseo, superando a Kira y Skadi en duelo de Amazonas y lanzando un claro reto por el Campeonato Nacional Femenil de Parejas.

La maestría de Blue Panther, El Pantera y Panterita del Ring se hizo presente en la Coliseo, consiguiendo un triunfo en el evento especial frente a Virus, El Felino y Okumura.

Yutani se mostró espectacular, pero no logró superar a Star Jr., quien a solo cuatro segundos del límite de tiempo impuso condiciones y se llevó la victoria en este Match Relámpago.

El Valiente enloqueció y despojó de la máscara a Esfinge, provocando su descalificación junto a Ángel de Oro y Niebla Roja. El Faraón que Rige, acompañado por Titán y Templario, se llevaron una amarga victoria.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Acero, Aéreo, Último Dragóncito vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (9:47)

2) Diamond, Eléctrico, Oro Jr. vencieron a Disturbio, Inquisidor, Troglodita (18:08).

3) Hera y Olympia vencieron a Kira y Skadi (12:27).

4) Blue Panther, Pantera, Panterita del Ring vencieron a Felino, Okumura, Virus (13:33).

5) Match Relámpago: Star Jr. venció a Yutani (9:56)

6) Esfinge, Templario, Titán vencieron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Valiente por DQ (13:31).

• Domingo Familiar de Arena México – 10/agosto/2025

Tabata y La Magnífica parecían encaminarse al triunfo, pero en la ronda definitiva fueron sorprendidas por Valkyria y Metálica, que terminaron llevándose la victoria.

Los Magníficos (Adrenalina, Fantástico y Astro Oriental) dieron una férrea batalla por la vía aérea, pero Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo) terminaron imponiéndose en el evento especial.

El Hijo del Villano III y Villano III Jr. capitalizaron un momento clave cuando el Bárbaro Cavernario fue impactado con un lance del Dragón Rojo Jr., para así derrotar a Dragón Legendario y Dragón de Fuego con una victoria ruda. Tras la contienda, Bárbaro Cavernario sentenció por enésima ocasión a Dragón Rojo Jr. de cara a la gran fiesta del 92 Aniversario del CMLL.

En el duelo estelar de la tarde, Atlantis, Máscara Dorada y Titán se vieron superados por la implacable fuerza de Los Infernales (Averno, Euforia y Mephisto). Este fue un contundente triunfo del Amo y Señor y sus aliados en La Catedral de la Lucha Libre.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Grako venció a Astral

2) Metálica y Valkiria vencieron a La Magnifica y Tabata

3) Futuro, Max Star, Valiente Jr. vencieron a Alom, Crixus, El Coyote

4) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II vencieron a Adrenalina, Astro Oriental, Fantástico

5) Bárbaro Cavernario, El Hijo del Villano III, Villano III Jr. vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr.

6) Atlantis, Máscara Dorada, Titán vencieron a Averno, Euforia, Mephisto

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 11/agosto/2025

La rivalidad entre Felino y Rey Bucanero sigue al rojo vivo. Esta vez, El Corsario del Amor se llevó la victoria acompañado de Dulce Gardenia y Brillante Jr.

Ángel de Oro y Niebla Roja se lanzaron con topes espectaculares sobre Akuma y Stuka Jr., al tiempo que la magia del Hechicero le arrancó la rendición a Último Guerrero.

Zandokan Jr., Difunto y Barboza descargaron un feroz ataque sobre Volador Jr., quien terminó llevándose un amargo triunfo junto a Magnus y Rugido tras la descalificación del Galeón Fantasma.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Shockercito y Último Dragóncito vencieron a Mercurio y Pierrothito

2) Millenium y Rey Samuray vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II

3) Match Relámpago: Rayo Metálico venció a Blue Shark

4) Brillante Jr., Dulce Gardenia, Rey Bucanero vencieron a Felino, Raider, Vegas Depredador

5) Ángel de Oro, Hechicero, Niebla Roja vencieron a Akuma, Stuka Jr., Último Guerrero

6) Magnus, Rugido, Volador Jr. vencieron a Barboza, Difunto, Zandokan Jr. por DQ

• Martes de Arena México – 12/agosto/2025

Nexy y Lady Metal lucharon con todo, pero no pudieron contener la ofensiva imparable de Candela y Valkyria, que se llevaron la victoria con autoridad. Nexy tuvo su debut en la México Catedral.

Los Herederos (Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. y El Cobarde) demostraron su astucia y colmillo al distraer al réferi, logrando imponerse con trampa sobre La Fuerza Tapatía, integrada por Star Black, Fugaz y Explosivo, quien exigió un mano a mano ante El Cobarde.

Dragón Rojo Jr. úso fin a la racha imparable del Bárbaro Cavernario, y junto a Dragón Legendario y Dragón de Fuego, lograron doblegar a Los Bárbaros, completados El Terrible y El Elemental.

En el duelo estelar, Templario, Neón y Esfinge impusieron su ritmo para superar a Valiente, Ángel de Oro y Niebla Roja, llevándose una victoria contundente que hizo vibrar a la afición.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Candela y Valkiria vencieron a Lady Metal y Nexy

2) Blue Shark y El Vigia vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II

3) Guerrero Maya Jr., Okumura, Yutani vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma

4) El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. vencieron a Explosivo, Fugaz, Star Black

5) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Bárbaro Cavernario, El Elemental, Terrible

6) Esfinge, Neón, Templario vencieron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Valiente

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 12/agosto/2025

Los Magníficos (Fantástico, Adrenalina y Astro Oriental) sobrepasaron con espectacularidad a Infarto, Hunter y Príncipe Daniel en el evento especial del Martes de Glamour.

Las Chicas Indomables (Lluvia y Jarochita) y La Catalina, encendidas y precisas, doblegaron a Sanely, Reyna Isis y Olympia en una batalla de fuerza y estilo.

Místico, Atlantis Jr. y Titán sacaron la casta y el orgullo técnico, apagando la furia de Averno, Volador Jr. y Hechicero con un cierre fulminante que hizo vibrar la arena.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Rey Urano, Thunder Boy, Yaky Boy vencieron a Abigor la Pesadilla, Cowboy, Rav

2) Ángel Del Bien, Lince Del Bajio, Tapatío vencieron a Demonio Maya, Exterminador, Maléfico

3) Gallo Jr., Ráfaga, Ráfaga Jr. vencieron a Draego, Gallero, Persa por DQ

4) Adrenalina, Astro Oriental, Fantástico vencieron a Hunter, Infarto, Principe Daniel

5) La Catalina, La Jarochita, Lluvia vencieron a Olympia, Reyna Isis, Sanely

6) Atlantis Jr., Místico, Titán vencieron a Averno, Hechicero, Volador Jr..

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 15/agosto/2025



– Sábado de Arena Coliseo – 16/agosto/2025

– Domingo Familiar de Arena México – 17/agosto/2025

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 18/agosto/2025

– Martes de Arena México – 19/agosto/2025

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 19/agosto/2025