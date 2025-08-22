Kevin Owens reacciona al embarazo de Naomi

Como se rumoraba en estos últimos días, en la más reciente edición de Raw se confirmó que la luchadora de WWE, Naomi, se encuentra embarazada. Y por tal motivo, tuvo que dejar vacante el Campeonato Mundial Femenil WWE, luego de dar una emotiva promo, dejando su reinado en 36 días tras ganarlo en Evolution, aunque dejando en claro que volvería para reclamar lo que considera suyo.

► Kevin Owens y su guiño a The Bloodline

El mundo de la lucha libre ha reaccionado de buena manera con la noticia de que Jimmy Uso y Naomi esperan un hijo, y eso incluye al ex Campeón Universal Kevin Owens, quien recurrió a su cuenta de X para felicitar a la pareja, pero de una manera muy particular.

«Tengo grandes esperanzas de que con Naomi y al Gran Jim (el miembro más amable de Bloodline a pesar de estar tan equivocado) como sus padres. ¡El niño se convertirá en una persona decente, A DIFERENCIA DE SUS TÍOS Y LOS HIJOS DE LOS EX COMPAÑEROS DE EQUIPOS DE SUS VARIOS FAMILIARES!».

El hijo de Jimmy Uso y Naomi, si decide continuar el camino de la lucha libre, será parte de la dinastía Anoa’i, que incluye a su padre, su tío Jey, su abuelo Rikishi, así como Roman Reigns, The Rock, Yokozuna y muchas otras leyendas de la WWE. Naomi, en cambio, emuló lo realizado por Becky Lynch, cuando también renunció al título debido a su embarazo, aunque en esta ocasión, no lo cedió y estamos a la espera de que WWE se pronuncie en torno al futuro de dicho título.

Owens ha tenido muchos problemas con The Bloodline en el pasado, ya que Jimmy fue uno de los que ayudó a Roman Reigns a retener el Campeonato Universal utilizando algunas artimañas, yéndose contra el ex Campeón Universal en una rivalidad de larga data. Al final, KO logró desquitarse en WrestleMania 39 cuando, junto con Sami Zayn, destronaron a The Usos para convertirse en Campeones Indisputables de Parejas.