MJF: «No puedo levantar el brazo totalmente»

Aunque MJF ha enamorado a todos los fans de la buena lucha libre con sus rudezas, sus grandes luchas y su gran carisma, hay algo en él que tal vez todos los fanáticos de la lucha no se han percatado durante sus más recientes apariciones en AEW.

Y es que el Campeón Mundial de Peso Completo AEW que más días ha tenido el título en su cintura en toda la historia, ha revelado en una reciente entrevista con Solomonster, que no puede levantar completamente uno de sus brazos. Estas fueron sus palabras:

► MJF hace sorprendente revelación acerca de su salud

«Defendiendo mi título ante Jay White en el PPV Full Gear 2023, en noviembre, sufrí un desgarro en el lábrum de mi hombro. Esto me ha mantenido fuera de acción durante varias semanas, pero aún así, estoy listo para defender mi título mundial ante Samoa Joe en World’s End.

«Estoy realizando fisioterapia para evitar la cirugía. Me realicé un tratamiento de PRP (plasma rico en plaquetas) y algo llamado EPAT (Tecnología de Activación Extracorpórea de Pulso), donde básicamente lo que hacen es como una terapia de choque directamente en el músculo.

«No te voy a mentir, no puedo levantar mi brazo completamente en dirección norte-sur. Punto. Probablemente no sea algo que deba discutir públicamente, pero me caracterizo por ser honesto hasta el extremo.

«No puedo perder este título. Este reinado como campeón mundial significa demasiado para muchas personas, y más específicamente, significa demasiado para mí. Voy a entrar allí a toda máquina, daré el 110 por ciento.

«Ya he luchado ante Samoa Joe antes, fue el combate más difícil de mi reinado. Creo que he tenido 11 defensas de título, y también ostento el récord de más defensas de título de cualquier campeón mundial en la historia de la empresa.

«De todos los combates que he tenido, el que representó el mayor peligro físico fue contra Joe en Grand Slam. Sé a lo que me enfrento, pero voy a ganar porque tengo que ganar».