Durante el Dynamite del 8 de febrero, Konosuke Takeshita tuvo una lucha con MJF por la contención al Campeonato Mundial AEW. No ganó pero nuevamente dio muestras de su enorme talento y por qué es una de las grandes revelaciones de los últimos años en la lucha libre, y también dejó algún momento, como su homenaje a Eddie Guerrero, del que hablamos ahora. El luchador japonés se subió a la tercera cuerda para lanzarse con un salto de rana sobre el monarca, no sin antes hacer el clásico gesto del “Latino Heat”:

Konosuke Takeshita haciendo honor a Eddie Guerrero ❤️#AEWDynamite pic.twitter.com/e3kwBFmQ3F — AEW Argentina 🇦🇷 ⚪ (@AEW_Argentina) February 9, 2023

► Miro defiende a Konosuke Takeshita

Un homenaje que fue muy bien recibido por todos, salvo por Konnan, que criticó al All Elite: “Bueno, Takeshita, tienes un problema conmigo. Tiene suerte de que no estaba en El Paso, porque cuando subió e hizo lo de Eddie Guerrero para el salto de la rana… no eres un tipo mexicano. No me importa. Cíñete a tu nacionalidad”. Aquí cada cual tendrá su opinión. Personalmente, Konosuke Takeshita solo quiso dedicar un cariño a Eddie Guerrero. Y la lucha libre es una comunidad en sí misma, no tiene fronteras.

Por otro lado, la respuesta que buscamos no es la de quien escribe estas palabras sino la de Miro. El luchador también de AEW lleva bastantes meses alejado de la programación, en espera de que surja una buena idea para él, y recientemente hizo esta publicación para responder a Konnan:

I bet you all that konnan, or whatever his name was , can’t last 10 sec with @Takesoup — Miro (@ToBeMiro) February 14, 2023

“Te apuesto todo a que Konnan, o como se llame, no puede durar 10 segundos con Konosuke Takeshita“.

Aunque después Konnan aclaró que solo estaba bromeando:

it was a joke, cant believe u got worked..like im actually going to be mad, its sarcasm..listen to the show instead of being an echo chamber…#Rube — Konnan (@Konnan5150) February 15, 2023

“Fue una broma. No puedo creer que funcionara contigo. Como si de verdad fuera a enojarme, es sarcasmo… Escucha el programa en lugar de ser solo eco“.

¿Qué te parece el homenaje de Konosuke Takeshita a Eddie Guerrero?