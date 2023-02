Envuelto en controversia por recientes declaraciones de Konnan con las que este censuraba sus referencias a Eddie Guerrero una semana atrás en Dynamite y el posterior comentario de Miro, Konosuke Takeshita ocupó otra vez el estelar de Dark, ahora yendo contra Bronson.

Los “highlights” del episodio, sin embargo, fueron la implicación competitiva de Dalton Castle (y esto no parece ya noticiable) y el debut sobre suelo Élite de Gravity, hermano de Bandido. Como ya comentó mi compañero de SUPERLUCHAS Apolo Valdés, Gravity causó buena impresión entre la fanaticada por su personaje y su desenvoltura entre las doce cuerdas.

Con todo, no resultaron suficientes para justificar el visionado de una entrega de Dark innecesariamente larga, grabada desde los Universal Studio de Orlando (Florida), sede habitual del programa.

► Resultados AEW Dark – Konosuke Fever

1 – Angelo Parker y Matt Menard derrotaron a Fuego Del Sol y Leon Ruffin

2 – Mei Suruga (con Baliyan Akki) derrotó a Hyena Hera

3 – Varsity Athletes (Tony Nese y Josh Woods) (con Mark Sterling) derrotaron a Allen y Kameron Russell

Allen y Kameron Russell hicieron su debut aquí en AEW.

4 – Kip Sabian (con Penelope Ford) derrotó a Gravity

Gravity hizo su debut aquí en AEW.

Gravity vendió cara su derrota en su debút en #AEWDark ante Kip Sabían. pic.twitter.com/5KaPvmfaSe — Tampico Lucha Fan (@tampicoluchafan) February 15, 2023

Tony Nese retó a Trent Beretta a un combate para la semana que viene.

Old tag team partners @tonynese and @trentylocks will go head to head next week! Tune in to #AEWDark!



▶️ https://t.co/NCkWra1nOh pic.twitter.com/cGGTvw8db3 — All Elite Wrestling (@AEW) February 15, 2023

5 – Zack Clayton derrotó a Dan “The Dad” Adams

6 – Brock Anderson y Brian Pillman Jr. derrotaron a Jeeves Kay y Sonny Kiss (con Slim J)

7 – Christopher Daniels derrotó a Serpentico (con Angelico y Luther)

8 – Ari Daivari (con The Trustbusters) derrotó a J. Spade

9 – Diamante derrotó a Ultra Violette

Ultra Violette hizo su debut aquí en AEW.

10 – Dalton Castle & The Boys derrotaron a Larry Lazard, Terry Yaki y Jay Lucas

Larry Lazard y Terry Yaki hicieron su debut aquí en AEW.

11 – Konosuke Takeshita derrotó a Bronson