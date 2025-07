Mil Máscaras despide a Hulk Hogan: “tu legado en la lucha libre es inmortal”

La leyenda mexicana Mil Máscaras se sumó a las múltiples figuras del mundo de la lucha libre que han lamentado la muerte de Hulk Hogan, una de las máximas estrellas que haya dado el deporte espectáculo. A través de sus redes sociales, el histórico enmascarado expresó con firmeza:

“Hulk Hogan, tu legado en la lucha libre es inmortal. Gracias por tu entrega, tu presencia imponente y por llevar este deporte a nuevas alturas. Compartimos una pasión y un respeto profundo por el cuadrilátero.”

Mil Máscaras, quien compartió cartel con Hogan en distintas épocas y territorios, siendo ambos leyendas de la lucha libre internacional.

► El adiós de un gigante del ring

El 24 de julio de 2025, a los 71 años, Hulk Hogan falleció en su residencia en Clearwater, Florida, tras sufrir un paro cardíaco. Según fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses, los servicios de emergencia acudieron a las 9:51 a.m., pero a pesar de los intentos de reanimación, fue declarado muerto en el Hospital Morton Plant.

Aunque su salud ya se había visto comprometida por múltiples cirugías, incluyendo una reciente intervención en el cuello confirmada por su esposa, su muerte repentina causó una enorme conmoción tanto en la comunidad luchística como en la cultura pop global.

► Un legado que cruzó generaciones y fronteras

Hogan transformó la lucha libre profesional en un fenómeno de masas en las décadas de los 80 y 90. Con su inconfundible figura, su carisma desbordante y su icónica “Hulkamania”, protagonizó batallas memorables ante figuras como André the Giant, Randy Savage, The Ultimate Warrior y The Rock.

Más allá del ring, Hogan también fue una celebridad mediática: participó en la película Rocky III, encabezó el reality Hogan Knows Best, actuó en producciones cinematográficas y prestó su imagen para videojuegos. Durante su etapa como “Hollywood Hogan”, lideró la influyente facción nWo en WCW, marcando una era completamente distinta en la lucha libre profesional.