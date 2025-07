Canek recuerda a Hulk Hogan: «Fue como un hermano”

El mundo de la lucha libre está de luto. La madrugada de este jueves, el legendario Hulk Hogan falleció a los 71 años en su hogar en Florida, a causa de un paro cardíaco. La noticia estremeció a la comunidad luchística global, y en México, uno de los primeros en reaccionar fue el legendario Canek, quien compartió momentos dentro y fuera del ring con el máximo símbolo de la “Hulkamania”.

En entrevista para ESTADIO Deportes, Canek se mostró sorprendido y consternado.

“Me acaban de avisar… Es muy duro. Hogan era un compañero, alguien que te cuidaba cuando empezabas. Para mí fue como un hermano”, expresó conmovido.

► Canek vs Hulk Hogan: De gira por Japón a la Arena México

La historia entre ambos comenzó fuera de sus países de origen. Fue en una gira por Japón, a finales de los años 70, cuando Canek y Hogan cruzaron caminos por primera vez.

“Allá lo conocí. Desde el inicio me protegió, me aconsejaba, era de esos luchadores que no se sentían estrellas, sino parte de un grupo”, recordó.

La rivalidad se trasladó años más tarde a territorio mexicano, donde Canek tuvo la oportunidad de enfrentarlo en dos ocasiones: una lucha en parejas junto a El Perro Aguayo y otra en un mano a mano por campeonato.

“En México fui, creo, el único mexicano que logró hacerlo sangrar en una lucha. Eso no se me va a olvidar jamás”, dijo entre risas nostálgicas.

► Hulk Hogan ponía orden

Canek también compartió una anécdota fuera del cuadrilátero, en un restaurante japonés durante aquella misma gira:

“Hubo un momento tenso entre otros compañeros, y Hogan se levantó y dijo: ‘Si se quieren pelear, háganlo afuera. Aquí todos somos amigos’. Siempre fue así: justo, tranquilo, muy respetuoso”.

► Una despedida con cariño y respeto

Canek cerró la conversación con un mensaje cargado de afecto:

“Gracias por haber coincidido en mi camino, hermano. Gracias por tu amistad, por tu respeto, y por todo lo que diste a esta profesión. Nos volveremos a ver, allá en ese ring eterno”, dijo con voz firme.