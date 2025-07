Vince McMahon, el histórico líder de WWE, y el hombre que estuvo detrás del ascenso estratosférico del legendario Hulk Hogan, siendo su jefe durante décadas en WWF y WWE, está de luto, como lo estamos todos los fans de la buena lucha libre, por el inesperado fallecimiento de Hogan a sus 71 años de edad, el día de hoy, 24 de julio de 2025.

Vince McMahon, el hombre que ayudó a hacer la Hulkamania, recordó así a uno de sus más grandes trabajadores, uno de sus mejores luchadores y a uno de los hombres con los que tuvo una de las rivalidades televisivas que más marcó la era pasada de la lucha libre profesional y que terminó con Hulk Hogan derrotando a Vince McMahon en WrestleMania 19, envió este emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

“El mundo perdió un tesoro hoy. Hulk Hogan fue la Superestrella WWE MÁS GRANDE DE TODOS LOS TIEMPOS, alguien que fue amado y admirado en todo el mundo.

“Fue un pionero, el primer luchador que pasó de ser una estrella de la lucha libre a convertirse en un fenómeno global.

“Su determinación y su sed inagotable de éxito fueron inigualables, lo que lo convirtió en un intérprete consumado. Le entregó todo al público, a quien valoraba, respetaba y amaba.

“Nos deja con una de sus frases favoritas: ‘Entrena, toma tus vitaminas y reza tus oraciones.’ Hoy, rezamos por él”.

Desde SÚPER LUCHAS, deseamos un eterno descanso al alma del legendario Hulk Hogan y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Que en paz descanse, «The Hulkster», «El Inmortal» Hulk Hogan.

Hulk Hogan’s Entrance Song

“REAL AMERICAN” will always be the greatest in WWF history. As a kid it would give us goosebumps & and adults it STILL DID. pic.twitter.com/6HwpZDqrXo

— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) July 24, 2025