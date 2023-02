Mike Tyson: “Prefiero WWE, aunque AEW pague más”

Mike Tyson ha hecho apariciones tanto en la WWE como en All Elite Wrestling. Él fue clave en la construcción de WrestleMania 14 y la lucha estelar de Steve Ausin contra Shawn Michaels. Él fue quien realizó la cuenta de tres para que “Stone Cold” consiguiera la victoria. De esta experiencia estuvo hablando la leyenda del boxeo en un reciente episodio de su Hot Boxin’, contando que se encontraba en un mal momento personal y que le ayudó mucho a salir adelante poder participar en esta historia en la compañía McMahon.

BREAK IT DOWN!@MikeTyson aligned with DX 24 years ago today on #WWERaw! pic.twitter.com/NpjnPnO3sE — WWE (@WWE) March 2, 2022

► Mike Tyson prefiere la WWE

“Me dieron mucho dinero. Yo también estaba endeudado. Recibí un par de millones de dólares, estaba muy orgulloso. Vince (McMahon) se convirtió en mi hombre principal”.

Pero hace tiempo que no aparece en la misma, lo hemos visto varias veces en AEW. Aún así, aquello hace que le siga siendo fiel a WWE:

“Tony Khan y esos muchachos, estos muchachos querían ponerme en el programa y esas cosas antes. No me importa si me daban más dinero. Vince puso el programa, prefiero ir allí, aunque [AEW] pague mas dinero“.

It's special guest Iron @MikeTyson joining us on commentary LIVE on #AEWRampage on TNT right now! pic.twitter.com/GK40yM7obl — All Elite Wrestling (@AEW) November 5, 2022

Y contamos también con el punto de vista del Undertaker, invitado al mismo podcast:

“No te culpo. Habrá mucho más juego. WWE lo hará bien”.

El Enterrador también está alejado de la compañía en estos momentos, aunque no del todo puesto que ambos siguen realizando los exitosos eventos Undertaker 1 deadMan Show.

¿Te gustaría volver a ver a Mike Tyson en la WWE?