Mike Rome se descargó a sí mismo en WWE 2K23

“Bueno, después de todos estos años, cuando me retiré en el 2003, los videojuegos y WWE Network, sigo siendo… la gente me reconoce tanto ahora como cuando estaba en llamas, debido a los videojuegos y hacer todas esas cosas. Así que realmente me ayudó mucho”. Steve Austin hablaba así no hace mucho de aparecer continuamente en los videojuegos de la WWE. No todos han tenido la oportunidad de hacerlo, menos aún quienes no son luchadores, como es el caso del anunciador Mike Rome.

New screenshot featuring Mike Rome in WWE 2K23! 📸#WWE2K23 pic.twitter.com/BFIXrdsdmd — The SmackDown Hotel 🔥 #WWE2K23 (@TheSDHotel) February 23, 2023

> Mike Rome habla del WWE 2K23

No obstante, sí que está en WWE 2K23, lo cual disfruta un montón, como le contaba recientemente a Chris Van Vliet, señalando que incluso se descargó una versión de sí mismo para poder luchar.

“Amigo, fue salvaje. De hecho, me metí en un agujero de conejo, porque finalmente obtuve mi código. Llegué a casa, lo puse, lo cargué y me descargué de la lista de personajes de la comunidad para crear una lista de jugadores. Creo que WhatsTheStatus lo armó, solo soy yo con este traje negro y solo estoy llorando a la gente. Bajé por este largo agujero de conejo y construí este equipo de locutores y pasaron cinco horas y yo estaba como: ‘Amigo, he estado en este juego desde siempre’“.

Rome también habló sobre hacer un escaneo digital completo para el juego al igual que todos los luchadores que se incluyen en el elenco:.

“Greg había estado aquí por más tiempo, así que Greg lo había estado haciendo. Cuando Greg se fue, este fue mi primer juego. Sí, hacen un escaneo digital completo, ponen tu imagen completa allí, es una locura. Parezco musculoso en el juego, parezco enorme, mucho más grande de lo que soy en la vida real”.

