El círculo completo de Cora Jade en WWE Main Event

A la insultante edad de 22 años, Cora Jade es una de las mayores promesas de WWE en la actualidad. Tanto que uno se pregunta si van a tener que detener su impulso en algún momento para que no alcance éxitos demasiado rápido, como tuvieron que hacer con Rhea Ripley cuando ya estaba en el elenco principal y había ganado el Campeonato Femenil Raw. La compañía tuvo que detenerla creativamente porque era y sigue siendo demasiado joven y ya lo estaba consiguiendo todo. Y ahora es Campeona SmackDown. No se las puede comparar pero la ex Campeona de Parejas NXT promete muchísimo.

Lo vemos con regularidad en NXT así como en Main Event, donde la empresa lleva a las Superestrellas de la marca amarilla a realizar pruebas antes de ser ascendidas. Y justamente ahora nos adentramos en su reciente participación en este programa secundario pues Cora Jade vivió un momento de círculo completo, como ella misma señala en redes sociales. En dicho show, perdió en un mano a mano ante Nikki Cross, que en su momento también fue enormemente prometedora. Aunque sus años en los grandes escenarios quizá no han sido todo lo buenos que podrían, hasta ahora.

Last night I wrestled in the Allstate Arena. I started going to WWE shows there when I was 8 and went to my last one in 2018 when I started wrestling. 5 years later. 🤯 Tune in to Main Event this week 🤘🏻

Now tonight, I take out a big scary bird lady (🙄) #NXTSpringBreakin pic.twitter.com/4jtasDGU3O

— Cora Jade (@CoraJadeWWE) April 25, 2023