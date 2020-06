Mike Perry sorprendió a muchos fanáticos con su victoria en UFC en ESPN 12. Su decisión de dirigir su propio campamento de entrenamiento y hacer que su novia, Latory González, fuera su esquinero, valió la pena ya que pudo obtener otra victoria contra Mickey Gall. Avanzando, Perry sabe que necesitará un equipo completo, especialmente para lo que ha planeado en el futuro.

Mientras que Perry celebró la victoria y disfrutó poder frotar su triunfo frente a sus escépticos, se abrió sobre por qué hizo la elección que hizo para esta pelea. Tener un equipo que lo motive cuando sea necesario era algo que él sentía que faltaba en el pasado.

Usó un ejemplo de la esquina de Gian Villante como un ejemplo de lo que no está buscando. "Recuerdo la pelea antes que la mía", dijo Perry en la conferencia de prensa posterior a la pelea . “En el rincón de Gian Villante, su entrenador dijo: '¡Qué estás haciendo, no estás haciendo nada!' y es como si no estuvieras haciendo nada hermano! Estás sentado en el exterior.

Perry dice que un esquinero debería levantar el ánimo de sus peleadores cuando están abajo y González lo hizo por él, pero sabe que es necesario un equipo; especialmente por lo que se avecina.

Mike Perry considera pasar al peso mediano para enfrentar a Darren Till

"Quiero ir al sur de Florida y trabajar con Yoel Romero, quiero sentir que la clase de peso de las 185 libras", dijo Perry sobre su decisión de mudarse al sur de Florida y al American Top Team. Parece que la intención es enfrentar a Darren Till en el futuro.

"Hombre, 170 es un gran lugar para mí, pero quiero pelear contra Darren Till", dijo Perry. Till ha expresado su consternación por un posible enfrentamiento contra Romero en el pasado, por lo que parece que Perry quiere probar esas aguas con el hombre que Till preferiría evitar.

Solo el futuro dirá si la decisión de Perry dará sus frutos, pero por ahora, parece que hizo el movimiento correcto para este evento final en el UFC Apex.