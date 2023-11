Mike Chioda, uno de los réferis más importantes de la historia de WWE, recuerda algunas historias de sus muchos años en la compañía durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet, la cual dividiremos en dos en SÚPER LUCHAS. En la segunda parte, atendemos al fallido Shoting Star Press de Brock Lesnar, así como a la lucha de The Undertaker con Goldberg en Arabia Saudí, donde también hubo un error en el Jackhammer.

► El Shooting Star Press de Brock Lesnar

«Sí, iba a hacerlo y por atlético que es y era y sigue siendo Brock Lesnar, pensé que lo lograría. Y vi a Kurt, que estaba tan lejos. Kurt hizo lo correcto. Porque no puedes estar moviéndote en el centro del ring cuando todos los ojos están puestos en ti. E imagínate que estuviera colocándose para ponerse en posición. Se vería estúpido. Y cuando Brock se quedó corto, fue como: ‘Oh, Dios mío’. Y le miré a los ojos y estaban un poco borrosos. Y él luchó hasta el final.»

► The Undertaker vs. Goldberg en Arabia Saudí

«El viaje fue brutal, Chris. Llegamos a Arabia Saudita. Recuerdo que llegamos la noche anterior. Todos estábamos en una zona horaria totalmente diferente, a veces el jet lag se manifiesta, como, al día siguiente, cuando ocurren estos viajes largos y todo. Y la gente no podía dormir. Yo había dormido mucho en el avión. Y salimos a los centros comerciales pero no estaban abiertos. Bueno, llegamos al estadio, estuvimos allí todo el día. Recuerdo pasar por los vestuarios, con el evento en marcha, y todos estaban durmiendo, agotados por el jet lag. Vamos ya a nuestra lucha, y todo fue bien, no se habían hecho cambios antes, y todo estaba saliendo fenomenal hasta que Goldberg se golpeó la cabeza, a partir de ahí todo fue a peor«.

Aquí también habla del fallido Jackhammer:

«Eso fue aterrador, realmente aterrador. Y puedes verlo si vuelves a mirar la lucha, también cuando Taker está al final sentado, molesto, frustrado, como si saliera de su personaje.Yo estaba fuera del ring sentado pensando: ‘Oh, mi*rda, parece molesto’. Pero también: ‘Gracias a Dios, todo salió bien’. Con todo lo que superamos esa noche. Recuerdo estar hablando con Gorilla Position sobre el golpe, que luego empezó a ponerse peor, ya sabes, a medida que la conmoción cerebral realmente se manifestaba. Y no escuché nada de Gorilla en ese momento. Pensé, mi*rda, sé que nos pagaron mucho dinero por estar aquí. Sé que pagaron mucho dinero a los talentos, creo que Goldberg recibió un par de millones. Este recibió esto. Yo tengo mis 200. Ya sabes, pero era como, nos pagaron mucho dinero… Tengo que terminar esto, como en los viejos tiempos. Ya sabes, y apenas lo hicimos. Y ese hombre es un líder en el ring, es el padrino del negocio. Así que, si alguien tiene que estar allí, sería Taker, eso seguro.»

Hace un año sucedía esto en Arabia Saudí. Undertaker vs Goldberg. First Time Ever. El dinero saudí nos brindó el momento más bochornoso en la carrera del hombre muerto. Un espectáculo lamentable. pic.twitter.com/nzbegnL0CU — Carlos Argila Plaza (@argilaplaza) June 6, 2020