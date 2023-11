Joey Janela anunciado para debutar en ETU Wrestling

La empresa de lucha libre independiente Expect The Unexpected, ha anunciado a través de sus redes sociales que el luchador «The Bad Boy» Joey Janela hará su debut en la compañía.

Janela competirá en el evento del segundo aniversario de ETU “Just Gettin’ Warm”. ¡Se une a los ya anunciados John Wayne Murdoch vs Rickey Shane Page, Marcus Mathers vs Ken Broadway, la estrella japonesa KUSHIDA y más! Su combate aún no ha sido anunciado.

🚨TALENT ANNOUNCEMENT🚨 What’s in the box??? ♦️Just Gettin’ Warm♦️

Dec. 16 / 3pm / Newark, NJ

❤️‍🔥LIVE from the Heart Ballroom❤️‍🔥

“Just Gettin’ Warm” se llevará a cabo el sábado 16 de diciembre en el Heart Ballroom de Newark, Nueva Jersey. Los boletos están disponibles en tinyurl.com/ETUtickets . El programa está programado para transmitirse en vivo por IWTV

Janela es un luchador profesional estadounidense quien actualmente es agente libre. A lo largo de su carrera, Janela ha trabajado en varias empresas del circuito independiente, tales como Game Changer Wrestling (GCW), Pro Wrestling Guerrilla (PWG), Combat Zone Wrestling (CZW),Major League Wrestling (MLW) y All Elite Wrestling.

Janela creció como fanático de los combates a muerte y el estilo de lucha que se hizo popular en Extreme Championship Wrestling y en otras promociones que surgieron una vez que ECW se hundió. Janela quedó cautivado por el «estilo de combate de alto riesgo y alta recompensa» que se presentó en la lucha de hardcore.