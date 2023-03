Mickie James ofrece novedades sobre su recuperación

Mickie James tiene una lesión en las costillas que le hizo perderse el reciente evento pay-per-view de IMPACT Wrestling, Sacrifice, así como el próximo Multiverse United, donde estaría exponiendo el Campeonato Mundial Knockouts. Recientemente, estuvo hablando en Busted Open Radio sobre cómo se siente y cómo va su recuperación, teniendo en cuenta también que si no está sana para Rebellion será despojada del título para que se corone a una nueva campeona, lo cual no fue una decisión unilateral de la compañía sino tomada por ambas partes.

> La recuperación de Mickie James

“Estoy bien. Estoy agradecida. Podría haber sido mucho peor. Una costilla rota, eso es un par de semanas. Si pudiera curarme. Apesta. Cuando sabes cuándo hay algo mal, apesta y es doloroso, pero me siento mejor ahora que cuando sucedió por primera vez. Cuando lo miraron por primera vez, pensaron que era un desgarro de cartílago entre la caja torácica, y eso habría sido un tiempo de curación de tres meses, más el regreso. Estoy casi agradecida de que solo haya sido una costilla rota. Eso significa de seis a ocho semanas. Veremos qué dice el médico.

“Es frustrante, es muy frustrante. Tenía muchas ganas de la revancha con Jordynne [Grace]. Sentí que nuestro primer combate fue muy bueno y ella me llevó al límite así que estaba emocionada por eso, por una segunda vez, y estaba entusiasmada con Multiverse United, no solo porque iba a ser una lucha cuadrangular con cuatro mujeres increíblemente talentosas, sino también porque será un evento cruzado con New Japan. Siempre sé que es una posibilidad, pero prefieres que te inmovilicen antes de que te lastimen, porque lastimarte es un reinicio completo.

“Fue una decisión de ambos. Si me van a sacar dos pay-per-views, eso es demasiado tiempo para que no se defienda el Campeonato Mundial de Knockouts. No es justo para la división o las mujeres en el elenco. Espero y rezo al doctor para que me de el alta y esté bien, pero está justo en la ventana. Sentí que era la mejor decisión comercial. Si ese es el caso, entonces tal vez necesite más tiempo para sanar y volver”.

¿Qué te parece lo que está haciendo Mickie James en IMPACT Wrestling?