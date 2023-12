Mickie James acepta oferta de Fallon Henley, de NXT

Mickie James compartía recientemente su condición para volver a WWE: “¿No volveré a este Royal Rumble a menos que gane para que ‘Hardcore Country’ suene en WrestleMania? Se imprime solo. Porque la ganadora obtiene una oportunidad por el título en WrestleMania. Si ganas el Rumble, automáticamente obtendrás una oportunidad por el título”.

► Mickie James contesta a Fallon Henley

Pero, ¿y si volviera para luchar en NXT? Resulta que hace unos días la luchadora de la marca amarilla Fallon Henley le lanzaba una propuesta mostrando -ya fuera Campeona de Parejas NXT- su interés en el Campeonato de Parejas que anoche en WWE RAW ganaron Kayden Carter y Katana Chance de manos de Chelsea Green y Piper Niven:

«Escucha, Mickie… ¿y si nos unimos, me enseñas tu estilo ‘hardcore country’ y vamos por los Campeonatos de Parejas Femeninas de la WWE? ¡Yo traigo las bebidas!».

@MickieJames hear me out… what if we saddled up, you taught me to be hardcore country and we went for the WWE Women’s Tag Titles. I’ll bring the drinks! 🍻 https://t.co/819e9CQpwE — Fallon Henley (@FallonHenleyWWE) December 12, 2023

Y ahora la luchadora de TNA contesta así en Gabby AF:

«Ella dijo que las bebidas corren por su cuenta, y la verdad es que me encanta un trago. He estado siguiendo a Fallon durante un tiempo porque obviamente ha habido algunas comparaciones allí, y claramente hay algunas similitudes. Pensé, ‘oh, esto es genial’. No pensé que fuera un homenaje a mí ni nada por el estilo.

«Obviamente, hay muchas chicas country en el mundo además de mí. Solo pensé que era algo especial y único, y me pareció genial que me pidiera que lo hiciera. Ella dijo ‘vamos por los títulos’, y solo necesito que sepa que solo vengo a ganar. No vengo a perder. Así que estoy dentro. Soy su mujer. Pero vamos a ganar».

Lamentablemente, todo esto no son más que palabras y en realidad no parece que Mickie James vaya a cambiar su actual empresa por la WWE en un futuro cercano. De todas maneras, quizá no haya dicho su última palabra en la misma y siempre es un gusto verla de vuelta. O donde luche, la verdad.