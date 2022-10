El miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, es considerado una leyenda en la industria de la lucha libre profesional. Aunque se hizo un nombre como Mankind durante la Attitude Era, también luchó bajo otros personajes y fue la personificación viviente de lo que representa la lucha violenta, poniendo en riesgo su integridad en pos del espectáculo. Su gran dedicación en el ring le valió la obtencíon de varios títulso en WWE, y después de retirarse, fue exaltado con sobra de merecimientos al Salón de la Fama.

► La arriesgada carrera de Mick Foley le ha pasado factura

Mick Foley ha puesto su cuerpo en peligro numerosas veces a lo largo de su carrera, y ha tenido que pagar el precio de aquello. Durante una aparición reciente en su Podcast Foley Is Pod, Foley entró en detalles sobre sus problemas de salud.

“El doctor dijo: ‘Hemos estado revisando sus resonancias magnéticas y sus radiografías. Tienes demasiados problemas. Tienes músculos, neurológicos, esqueléticos, e incluso si podemos ayudar desde un punto de vista neurológico, no hay nada que podamos hacer con esas otras cosas’. Estoy mirando todas estas cosas que hice durante el curso de mi carrera y yo Quiero decir, estoy pagando un precio más alto de lo que pensaba imaginable. Pensé, oh, sí, por supuesto que me van a doler las caderas, me van a doler las rodillas, voy a tener artritis, pero ahora estoy curvado así, ¿sabes? Sé que decir que los tiempos difíciles son relativos. Hay otras personas que dicen: ‘Intercambiaría vidas contigo’. Me levanto a las 6 am. Tengo dos trabajos para llegar a fin de mes’. Sin embargo, esto fue bastante devastador para mí, por lo que regresaba a la WWE en un lugar realmente difícil y oscuro. Fue un momento difícil para mí. Las conmociones cerebrales. Viendo las consecuencias. Viendo cuánto perdí en altura”.

“El médico dijo: ‘Recuperamos sus resonancias magnéticas’. Esto fue antes de que incluso decidieran no realizar la cirugía. Le dije: ‘¿Cómo es?’. Él dijo: ‘Es una resonancia magnética mala’, y dije: ‘¿Qué tan malo?’. Y procedió a hablar como cinco discos diferentes, todas las cosas que yo sabía, pero aún duelen. cuando realmente ves la prueba. Ahora descubro que no son solo los discos, es la columna vertebral misma”.

Aunque el caso de Mick Foley no es el único, pero sí es uno de los más representativos del motivo por el cual WWE ha decidido, desde hace varios años, extremar en cuanto a las medidas de seguridad para sus Superestrellas, prohibiendo cierto tipo de golpes o movimientos, sumado al estricto protocolo de conmociones cerebrales, motivo por el cual es prácticamente imposible pensar en que volvamos a ver la Attitude Era algún día.