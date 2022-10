Edge casi se asfixia con la máscara de Los Conquistadores

Por allá, en el año 2000, Edge y Christian perdieron el Campeonato Mundial de Parejas WWF ante Matt Hardy y Jeff Hardy, en una lucha en donde el entonces comisionado de WWE, Mick Foley, había puesto como condición que si la perdían, entonces no podían volver a luchar por el título nunca más.

Sin embargo, como se vio a lo largo de su carrera, los canadienses son muy inteligentes, y por esa razón, decidieron revivir a dos personajes de antaño en WWF y así poder retar por el título a The Hardy Boyz. Edge y Christian utilizaron la indumentaria de Los Conquistadores, un equipo conformado por El Conquistador #1 y El Conquistador #2, o simplemente, Uno y Dos.

► Gran anécdota de Edge y Christian como Los Conquistadores en WWE

Lo curioso del caso, es que las máscaras que portaron Edge y Christian como Los Conquistadores no fueron las originales que se usaron para estos personajes, sino que fueron máscaras piratas de dos luchadores mexicanos. En la más reciente edición de su video podcast, The Extreme Life of Matt Hardy, Matt cuenta una divertida anécdota acerca de cómo esta máscara casi asfixia a Edge la primera noche que debutaron con este personaje:

«Cuando Edge y Christian llegaron a la arena esa tarde, no había suficientes máscaras para ellos. Quiero decir, simplemente había una máscara. Así que Edge y Christian fueron a un centro comercial y compraron unas máscaras de lucha libre.

«Sí, compraron un par de máscaras de dos luchadores mexicanos muy famosos. Y la máscara de Adam, o la máscara de Edge, en realidad, estaba pintada con spray dorado toda. Y casi se asfixia. Casi se desmaya porque estaba utilizando una máscara que había sido pintada con spray dorado solamente un par de horas antes de ponérsela».

Más allá de esto, en lo que Matt no cae en cuenta ni dice y que aquí en SÚPER LUCHAS sí les revelamos, es que Edge utilizó la máscara de Octagon, a la cual le tuvieron que añadir un pedazo de tela en la boca, para que no se le viera la barbilla, mientras que Christian utilizó una máscara de Canek, que también tuvo que recibir pintura dorada en spray, aunque solo para taparle los detalles de color rojo, pues dicha máscara ya era dorada.

Por cierto, máscaras piratas y de baja calidad, pues ninguno de estos luchadores ha vendido alguna vez ni siquiera sus máscaras semiprofesionales en un centro comercial de Estados Unidos. Hablando de Los Conquistadores, los originales fueron durante varios años José Luis Rivera y José Estrada Sr., ambos luchadores puertorriqueños. En 2003, el personaje revivió en dos ocasiones. Rob Conway estuvo en estas dos ocasiones y Nick Dinsmore (Eugene) y Johnny Jeter fueron su pareja, respectivamente.

En 2018, Kurt Angle se vistió con el personaje de El Conquistador durante un Raw y ganó una Global Battle Royal que lo clasificó a la Copa Mundial de WWE realizada en Crown Jewel 2018 en Riad, Arabia Saudita.