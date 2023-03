Michael Page reacciona a victoria en Bellator 292

Michael Page no ve otra opción real más allá de una oportunidad por el título de Bellator, pero sabe que podría ser una cuestión de mal momento.

Minutos después de salir de la jaula, en una rueda de prensa posterior al combate en el SAP Center, Page aún no estaba seguro de lo que había sucedido, aparte de que pasó del júbilo a la preocupación.

“Le vi caer y pensé, no sé, daño nervioso o lo que fuera“, dijo Page a MMA Junkie. “Pero cuando vi que se agarraba la pierna, pensé: ‘No va a volver a levantarse’. No vi el bulto (en la rótula) hasta que miré la pantalla. Estoy en mi elemento de celebración, y entonces levanté la vista para ver qué era, y eso me quitó un poco de energía”.

“Vengo aquí a ganar combates, al cien por cien. Pero no me gusta sacar dinero de los bolsillos de la gente. Y lo que quiero decir es, sí, él va a cobrar por esta pelea. Pero debido a los daños, va a estar fuera mucho más tiempo, mientras que si lo noqueo o lo que sea, 90 días (de suspensión), bla, bla, bla, que es, él no va a conseguir una pelea en medio de ese tiempo de todos modos. Entonces volvería a estar listo, ganando dinero de nuevo, listo para pelear de nuevo. Así que lo odio por él”.

La victoria devolvió al inglés Page a la columna de victorias, y se produjo poco después de que el campeón del peso welter Yaroslav Amosov defendiera su título contra el entonces campeón interino Logan Storley. El presidente de Bellator, Scott Coker, ha afirmado que Jason Jackson es el siguiente en la lista de aspirantes al cinturón de las 170 libras, pero dado que Amosov acaba de disputar un combate a cinco asaltos con Storley, no es probable que se celebre un combate por el título entre Amosov y Jackson hasta los meses de verano, como muy pronto.