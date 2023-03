Darren Till vs Mike Perry podría ser en BKFC

Ahora que ambos hombres ya no están bajo contrato de la UFC, un enfrentamiento largamente esperado entre Darren Till y Mike Perry podría ser realista.

Till, ex aspirante al título del peso welter, recibió este mes el visto bueno a su solicitud de salida de la UFC, lo que le convierte en uno de los agentes libres más codiciados de los deportes de combate. El británico ha manifestado que estudiará todas sus opciones mientras busca una solución a sus persistentes problemas de salud, y una de las opciones más atractivas es BKFC.

Till ha declarado a MMA Junkie que “boxeo, BKFC y algunos otros son opciones si el dinero es suficiente, y las ofertas que me han hecho han sido un poco locas”. “No sabía que existían ofertas así. Estoy seguro de que podría ir allí y joder a Mike Perry, ya que estábamos destinados a pelear. Ganar un poco de dinero, sanar el cuerpo y, le guste o no a la UFC, volver a la UFC. Ese sigue siendo mi principal objetivo“.

Poco después de conocerse la noticia de la liberación de Till, los responsables del BKFC emitieron un comunicado a MMA Junkie en el que expresaban su interés por hacerse con sus servicios. Till espera que llegue una oferta, pero dijo que más vale que sea lucrativa o no la tendrá en cuenta.

“Se me van a acercar, pero si se me van a acercar, que no me hagan perder el tiempo“, dijo Till. “Ofréceme algo astronómico. De lo contrario, no. No lo necesito”.