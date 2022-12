Cuatro años después de que Conor McGregor lanzara una carretilla a través del parabrisas de un autobús que transportaba a Michael Chiesa, los peleadores de UFC han resuelto su demanda en la Corte Suprema del condado de Kings (Nueva York).

Los abogados de McGregor y Chiesa presentaron el viernes una estipulación de desistimiento con perjuicio, lo que significa que acordaron no continuar con la demanda, y no se puede volver a presentar más tarde. Una persona con conocimiento de la demanda, que se negó a ser nombrada debido a la delicadeza del asunto, confirmó a MMA Fighting que se llegó a un acuerdo; Los términos del acuerdo no fueron revelados. Los representantes de Chiesa o McGregor no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Chiesa en septiembre de 2018 presentó una demanda contra McGregor, McGregor Sports and Entertainment, la matriz corporativa de Madison Square Garden y otros, luego del infame ataque al autobús UFC 223; el ex campeón de UFC llegó a un acuerdo de culpabilidad después de terminar brevemente en la cárcel. Eso concluyó la parte penal del caso, pero los abogados de Chiesa y McGregor batallaron cuatro años más en un tribunal civil antes de llegar a un acuerdo.

Chiesa inicialmente demandó a McGregor por negligencia, infligir negligencia de angustia emocional, infligir intencionalmente angustia emocional, asalto y agresión, entre otros reclamos. El abogado de McGregor argumentó que la estrella irlandesa no apuntó intencionalmente a Chiesa y no podía ser considerada responsable.

Un juez inicialmente estuvo de acuerdo y recortó los posibles reclamos contra McGregor. Pero el mes pasado, un juez de apelaciones revivió varios de los reclamos de la demanda original y dictaminó que el reclamo de Chiesa de infligir angustia emocional intencionalmente había sido desestimado indebidamente y que era apropiado nombrar a MSG como parte de la demanda.