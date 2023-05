Michael Chandler sopesa pelea con Colby Covington

Michael Chandler regresa a finales de año para chocar con Conor McGregor. Después de su enfrentamiento con McGregor, Chandler ha expresado interés en otras peleas, incluyendo una contra Colby Covington.

La noticia de que Chandler se enfrentará a McGregor ha emocionado a los fanáticos de las artes marciales mixtas, ya que ambos son luchadores de élite en sus respectivas divisiones. Chandler es un ex campeón de peso ligero de Bellator y ha demostrado ser un oponente formidable en el octágono de la UFC. Por otro lado, McGregor es uno de los luchadores más populares y exitosos de la UFC, habiendo ganado títulos en dos divisiones diferentes.

Después de su enfrentamiento con McGregor, Chandler ha expresado interés en enfrentarse a Colby Covington, otro luchador de élite en la UFC. Covington es conocido por su estilo agresivo y su habilidad para controlar a sus oponentes en el suelo, lo que lo convierte en un oponente formidable para cualquier luchador.

En general, los fanáticos de las artes marciales mixtas están emocionados de ver a Chandler de regreso en el octágono y esperan verlo enfrentarse a algunos de los mejores luchadores de la UFC en el futuro.

“No me opondría [a una pelea por el campeonato de peso welter]. Depende de si fue el enfrentamiento correcto en 170 [libras]. Colby (Covington) sería una buena pelea. Me encantaría esa pelea de Colby. Me encanta la idea de una pelea de (Jorge) Masvidal, le deseo lo mejor en su retiro”.

“Me encanta esa pelea. (Nate) Diaz, estoy seguro de que terminará regresando [al UFC], peleará en las 170 [libras]. También hay algunas peleas geniales, grandes y divertidas si no obtengo la oportunidad por el título. Pero, como dije, no creo que merezca necesariamente una oportunidad por el título. Si ellos [el UFC] me lo dan, no voy a decir que no”.

Chandler, ha estado fuera de la competencia activa desde noviembre del año pasado, más recientemente sufrió una derrota por estrangulamiento trasero desnudo en el tercer asalto ante el excompañero de entrenamiento de Covington, Dustin Poirier en UFC 281.