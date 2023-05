Forbidden Door fue un evento espectacular que hizo historia convirtiéndose en el primero que juntó a los luchadores de All Elite Wrestling con los luchadores de New Japan Pro-Wrestling regalando a los fanáticos choques épicos como el mismo estelar, Jon Moxley en contra de Hiroshi Tanahashi por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. En la actualidad todavía nos quedamos asombrados cuando lo recordamos mientras tenemos la mente puesta en la segunda edición, a realizarse el domingo 25 de junio en el Air Canada Centre en Toronto, Ontario, Canadá. Aún no se ha hecho oficial ningún combate.

> Jon Moxley rememora Forbidden Door

Primero veremos qué sucede la semana que viene en AEW Double or Nothing así como NJPW STRONG Resurgence, NJPW Dominion o NJPW/AJPW/NOAH All Together Again. Y de la misma manera antes hacemos un repaso a lo ocurrido el año pasado a través de las recientes declaraciones del mismo Moxley a Justin Barrasso para Sports Illustrated. Señala, por un lado, que aunque considera que su lucha con Tanahashi fue mágica, todavía no la ha visto. Por el otro, apunta que siente que fue el eje que unió todo para que el show fuera posible.

“Nunca lo he visto, y nunca lo haré. Es una de esas cosas que fue tan perfecta en el momento. Se suponía que debía luchar contra Tanahashi muchas veces, y seguía sin suceder por una razón o por otra. La relación [entre NJPW y AEW] no era necesariamente la mejor en el pasado, y yo estaba en medio de eso. Luego, un par de años después, estamos haciendo un pay-per-view juntos, estoy en el evento principal y es contra Tanahashi, que era el último gran sueño que tenía. Hubo mucha gente que hizo mucho para juntar eso, pero siento que yo fui el maldito eje de todo el asunto.

“Fue mágico. El combate fue tan j*didamente perfecto. Fue exactamente como lo imaginé. Cada segundo fue exactamente como lo interpreté en mi cabeza. Si alguna vez lo vuelvo a ver, desmenuzaré pequeñas cosas porque soy mi peor crítico. Entonces es por eso que no lo haré. Fue j*didamente perfecto”.

¿Qué te pareció Forbidden Door? ¿Y Jon Moxley vs. Hiroshi Tanahashi?