Michael Chandler: Si no es Conor McGregor, que sea Jorge Masvidal

Michael Chandler tiene un plan de respaldo si no puede conseguir una pelea con Conor McGregor. Desde que se trasladó de Bellator a la UFC, Chandler ha dejado claro que le encantaría llegar a tener una pelea con McGregor, un combate que grita emoción.

Hablando con Brett Okamoto de ESPN, Chandler explicó que si una pelea con McGregor no se materializa, está interesado en subir al peso welter por un breve momento. En concreto, le gustaría enfrentarse a Jorge Masvidal, poniendo en juego una vez más el emblemático cinturón de la BMF.

«Dime quién es el BMF ahora mismo, en la UFC. Dime quién es el BMF, dime quién es la afición, si hiciéramos una encuesta ahora mismo de ‘¿Quién es el más malo de la UFC?’ Creo que tengo un par de premios en mi manto ahora mismo, creo que añadiré un par más… Pero ese cinturón de la BMF seguro que quedaría bien al lado de ellos», dijo Chandler.

«¿Es una pelea en la que he pensado mucho en el pasado? La verdad es que no. Pero daggum, dime que eso no haría fluir los jugos de todo el mundo de las artes marciales mixtas. Michael Chandler contra Jorge Masvidal por el cinturón de la BMF, la Roca entrando con él al hombro y entregándomelo 15 minutos después».

Cabe destacar que los responsables de la UFC han confirmado en el tiempo transcurrido desde que The Rock pusiera el cinturón de la BMF en la cintura de Masvidal tras su victoria sobre Nate Díaz que el título de la BMF podría volver a estar en juego si llega la pelea adecuada.