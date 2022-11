El infiltrado de Figueiredo en campamento de Moreno

Deiveson Figueiredo está jugando a juegos mentales de nivel superior o ha admitido públicamente que juega sucio.

Durante la conferencia de prensa, se les preguntó a ambos hombres cómo será enfrentarse a alguien con quien están tan familiarizados. Moreno explicó que cree que Figueiredo tiene mucho que hacer, tanto por haber luchado tantas veces como por tener películas de él.

«Ahora mismo, tiene muchos vídeos sobre mí, tiene mucha información«, bromeó Moreno vía MMA Fighting. «Sigo pensando que gané la pelea, pero definitivamente cometí errores en mi último combate contra Deiveson. Ahora mismo, tenemos un plan específico, y eso es todo. No quiero decir nada extra porque tiene vídeos y todo, me está siguiendo, así que eso es todo. Ese es mi juego, sorprenderlo«.

«Como he dicho, esto es Brasil, y todo lo que haga aquí me llegará», dijo Figueiredo. «Conozco el juego de este hombre, no tiene nada diferente. Es el mismo juego. Cuando me sometió, fue suerte. Eso no volverá a ocurrir, estoy entrenando para ti, llorón».

Figueiredo confirmó que ha estado vigilando de cerca a Moreno y explicó hasta qué punto.

«He infiltrado a alguien en su equipo«, dijo Figueiredo en respuesta.

Ahora que Moreno ostenta el cinturón interino del peso mosca, estos dos lucharán el 21 de enero para unificar el campeonato y, con suerte, poner fin a sus idas y venidas de una vez por todas. Ambos han vencido al otro en una ocasión y han empatado en otra.