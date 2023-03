Michael Bisping predice pelea McGregor vs. Chandler

Conor McGregor está haciendo su regreso al octágono por primera vez desde que sufrió una fractura en la pierna hace dos años, pero Michael Bisping cree que su oponente podría estropear el regreso de cuento de hadas de la megaestrella.

‘The Notorious’ actualmente está pasando por la peor racha que jamás haya visto a lo largo de su carrera de 28 peleas en el deporte. El irlandés ha ganado solo uno de sus siguientes cuatro combates y está desesperado por demostrar a los escépticos que todavía puede estar con los mejores.

Mientras discutía el próximo enfrentamiento entre Conor McGregor y Michael Chandler, el ex campeón de peso mediano de UFC Michael Bisping insistió en que la oxidación del ring podría jugar un papel muy importante en el resultado de esta pelea de gran éxito, diciendo:

“[Creo] Chandler. Simplemente inactividad de Conor. Las actuaciones no han sido lo que solían ser, se rompió la pierna la última vez. Está disfrutando los frutos de su trabajo y con razón. Ha logrado un gran éxito, así que ¿Por qué no debería disfrutar eso? Pero eso no siempre conduce a una gran carrera como luchador. Michael Chandler es un atleta primero. Está entrenando todos los días. Así que sí, voy a darle la ventaja, pero nunca se puede descartar a Conor. El hombre puede romperse y Chandler recibe un golpe”.