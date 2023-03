Adesanya critica a Du Plessis por comentarios

El ex campeón de peso mediano de UFC, Israel Adesanya, recientemente tuvo mucho que decir antes de UFC 287 el próximo mes.

‘The Last Stylebender’ se sentó para una entrevista con The Rock (no, esa no), donde discutió una variedad de temas relacionados con las MMA. En un momento, Adesanya fue cuestionado sobre el reciente video de reacción de Alex Pereira a su propia reacción ante la derrota de Kamaru Usman en UFC 286.

El entusiasta del anime calificó el comportamiento de Pereira como “raro” y discrepó con las reacciones generales de Pereira ante las posesiones y el estilo de vida de Adesanya.

“Eso fue extraño, hermano, sabes lo que es extraño para mí, estoy como, realmente no me importa, pero hubo una reacción que dio. Esta única reacción que dio, como, se enfocan en, como, algunos animales de peluche, ¿verdad?, y dice [imita la reacción de Pereira]. Y para mí, estoy como, ‘¿Quién diablos te crees que eres?’ Así, no lo miro y digo: ‘¿Por qué usas esa maldita pintura para la cara?’… No me importa”.

La lógica de Du Plessis procedía de que aún vivía en Pretoria, Sudáfrica, mientras que los tres ex campeones antes mencionados residen y entrenan lejos del continente africano.

No impresionado por los comentarios de du Plessis, Adesanya ni siquiera lo nombró, sino que usó el tema como un ejemplo de cómo la terapia lo ha beneficiado a lo largo de los años.

“Algún idiota dijo sobre, ya sabes, los luchadores africanos, no quiero prestarle atención. No lo hice, no reacciono. Esa es una cosa que le digo a cualquiera, no reaccione/responda. Esa es una de las cosas que aprendí a través de la terapia que realmente me benefició. Porque muchos hombres, incluso en este día y envejecen, simplemente reaccionan, algo sucede, tuitean al respecto, o apuñalan a alguien o se pelean y se lastiman. Simplemente no reaccionen”.