Dariush opina si Makhachev puede vencer a Edwards

¿Podría suceder Islam Makhachev contra Leon Edwards en algún momento en un futuro cercano? El campeón de peso ligero llamó a ‘Rocky’ en Twitter luego de su victoria sobre Kamaru Usman en UFC 286, lo que ha llevado a un debate sobre cómo podría desarrollarse la pelea.

El contendiente al título de peso ligero Beneil Dariush, quien muchos creen que debería ser el próximo hombre en desafiar a Makhachev, recientemente compartió sus pensamientos sobre el hipotético enfrentamiento. Dariush señaló que la ventaja de fuerza que posee el Daguestán sobre muchos oponentes de 155 libras no estará presente contra Edwards, que es el hombre más grande.

Islam Makhachev usa su fuerza y ​​agarre de Sambo de élite para dominar a los oponentes en el peso ligero, pero Dariush cree que Leon Edwards podrá neutralizar la lucha abrumadora del Daguestán. Beneil Dariush habló recientemente con Submission Radio y dijo:

“Asumiría una decisión [ganar] para Leon, pero Leon posiblemente podría acabar con él. Una cosa que he notado es que Makhachev parece tener una ventaja de fuerza en la mayoría de sus peleas… pero las pocas peleas que no ha tenido él, por ejemplo, Arman Tsarukyan y Volkanovski, parece que realmente le cuesta… Pelear contra un tipo como Leon, está bien, no estás cortando peso, pero Leon puede aguantar cinco asaltos. Leon puede luchar, puede levantarse… Yo Creo que Leon es en este momento el peleador más completo que puedo ver”.

Makhachev es considerado como uno de los pesos ligeros más grandes en la lista de UFC y, según los informes , pesa 190 libras fuera del campo de pelea. Sin embargo, considerando que su primera defensa del título contra Alexander Volkanovski no salió como se esperaba, muchos creen que Islam Makhachev debería concentrarse en defender su cinturón y no enfrentarse a Leon Edwards.